Covid-19 : le conseil scientifique juge la situation critique 

La situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 est de plus en plus critique en France. Le conseil scientifique s’inquiète et souhaite un durcissement des restrictions.

Le SARS-CoV-2 continue sa progression sur le territoire français. En une semaine, le pays est passé de 29 000 à plus de 50 000 cas par jour. Face à ce constat, le conseil scientifique tire la sonnette d’alarme au niveau des mesures mises en place par le gouvernement.

Une situation critique

Le professeur Jean-François Delfraissy, président de l’instance conseillant le pouvoir exécutif français, a pris la parole sur RTL ce lundi 26 octobre. Lors de son intervention, l’homme a déclaré que la situation sanitaire liée au Covid-19 devenait « difficile, voire critique ». Après avoir passé le cap de 50 000 cas en 24 heures, il estime que le chiffre réel des cas devrait avoisiner les 100 000 par jours. Un chiffre alarmant qui devrait impliquer selon lui la mise en place de nouvelles mesures de la part du gouvernement « Plus on prendra des mesures rapidement, plus [elles] auront une certaine forme d’efficacité ».

Vers un reconfinement ou un couvre-feu plus restrictif

Jean-François Delfraissy pencherait sur deux hypothèses afin de contrecarrer la deuxième vague de Covid-19. La première serait la mise en place d’«un couvre-feu plus massif, à la fois dans ses horaires, dans son étendue au niveau du territoire national, et qui puisse également être mis en place le week-end ». Il estime ensuite qu’après dix à quinze jours, un reconfinement pourrait être mis en place si la courbe n’empruntait pas la bonne direction.

Cependant, le professeur souhaiterait opter pour un reconfinement « moins dur que celui du mois de mars, qui permette à la fois le travail, qui évidemment s’accentuerait en termes de télétravail, qui permettrait probablement de conserver une activité scolaire et qui permettrait aussi de conserver un certain nombre d’activités économiques, qui pourrait être de plus courte durée et qui serait suivi de conditions de déconfinement très particulières, puisqu’on déconfinerait en passant par un couvre-feu ».