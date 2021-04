Covid-19 : le gouvernement annonce de nouveaux métiers prioritaires pour la vaccination

De nouvelles professions vont pouvoir se faire vacciner en priorité contre la Covid-19.

Petit à petit, la vaccination s’étend à de nouvelles tranches d’âge et surtout à certaines professions. Il y a deux semaines, nous apprenions ainsi que toutes les personnes âgées de plus de 55 ans pouvaient désormais se faire vacciner avec la solution d’AstraZeneca ou Johnson & Johnson. En début de semaine, les personnels travaillant dans le milieu scolaire ou dans les forces de l’ordre de plus de 55 ans sont devenus un public prioritaire à la vaccination. Le 20 avril, le gouvernement a annoncé que les salariés de cette même tranche d’âge et travaillant dans une vingtaine d’autres métiers vont aussi pouvoir se faire vacciner en priorité.

De nouveaux secteurs d’activités prioritaires à la vaccination.

Dès le samedi 24 avril, plus de 400 000 travailleurs âgés de plus de 55 ans et d’une vingtaine de métiers différents seront prioritaires à la vaccination contre la Covid-19. Le gouvernement précise le choix de ces professions selon les critères suivant : travail dans un milieu clos, difficultés à respecter les gestes barrière et cohérence avec une liste de métiers à risque de l’Institut Pasteur.

Parmi ces nouveaux métiers prioritaires à la vaccination contre la Covid-19, nous retrouvons :

Les conducteurs de véhicule (bus, ferry, navette fluviale, livreurs sur courte distance, conducteurs routiers);

Les chauffeurs Taxi ou VTC ;

Les contrôleurs des transports publics ;

Les agents d’entretien ;

Les agents de gardiennage et de sécurité ;

Les salariés de commerces d’alimentation ;

Les professionnels des pompes funèbres ;

Les ouvriers non qualifiés de l’industrie agroalimentaire.

Les personnes travaillant dans ces secteurs d’activité pourront ainsi réserver un créneau horaire dans les centres de vaccination déterminés par les Agences régionales de santé. Afin d’éviter les fraudes, ces deniers devront faire une déclaration sur l’honneur ou présenter une fiche de pays prouvant leur emploi dans un des métiers prioritaires. Afin de faciliter la vaccination des employés, le gouvernement « demande aux employeurs de faciliter l’accès à la vaccination aux salariés prioritaires sur le temps de travail ». Le vaccin utilisé pour ces nouveaux publics prioritaires sera le vaccin d’AstraZeneca.