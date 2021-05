Covid-19 : le gouvernement avance la date de vaccination des plus de 18 ans aux 31 mai

En France, la vaccination des 18-49 va officiellement être ouverte le 31 mai au lieu du 15 juin 2021.

Cela fait maintenant cinq mois que la campagne de vaccination contre la Covid-19 est en cours sur le territoire français. Après avoir ouvert la vaccination aux personnes âges de plus de 50 ans, sans condition particulière, l’ensemble de la population majeure a eu l’occasion depuis le 11 mai de pouvoir réserver un rendez-vous pour se faire vacciner la vieille pour le lendemain si des créneaux étaient libres. Le gouvernement vient désormais d’annoncer que la date d’ouverture de la vaccination aux plus de 18 ans était avancée au 31 mai 2021.

Les plus de 18 ans vont pouvoir se faire vacciner dès le 31 mai

Officiellement, la campagne de vaccination pour l’ensemble de la population majeure n’a pas encore débuté sur le territoire français. La date fixée précédemment fixée par le gouvernement était le 15 juin 2021. Le Premier ministre Jean Castex est cependant revenu sur cette dernière en annonçant que l’ensemble des Français et Françaises de plus de 18 ans allait pouvoir se faire vacciner deux semaines plus tôt, soit à partir du 31 mai. Nous avons aussi appris que les personnes étant « les plus exposées au virus » pourront se faire vacciner sans limites d’âge dès le 24 mai.

Lors de son allocution, le Premier ministre a affirmé : « Il faut que nous ayons un taux de vaccination le plus élevé possible ». Il souligne que la décision d’avancer la date de vaccination de la population globale fait suite à l’arrivée de livraisons massives de doses de vaccins, notamment de solutions Pfizer. Cette accélération de la vaccination intervient après le dépassement de l’objectif de 20 millions de primo-vaccinnés le 15 mai.

Pur rappel, la population française entre 18 et 49 ans est prioritaire pour la vaccination dans le cas où elles sont touchées par des pathologies à haut risque ou encore les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de grossesse.