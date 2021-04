Covid-19 : le nombre de patients en réanimation en hausse sur le territoire français

La pression hospitalière continue d’être de plus en plus grande sur le territoire français à cause de la troisième vague de Covid-19.

La situation en France continue à s’aggraver. La pression sanitaire est en effet de plus en plus forte sur le territoire. Selon Santé publique France, le nombre de personnes en réanimation s’élevait ce vendredi à 5 254 patients contre 5 109 jeudi. Parmi ces derniers, 505 nouvelles admissions avaient été effectuées durant les dernières 24 heures.

La barre des 5 200 patients en réanimation vient d’être dépassée

Juste avant l’instauration du reconfinement national, Santé publique France a fait le point sur la pression hospitalière en date du vendredi 2 avril 2021. Ainsi, nous apprenions que le cap des 5 200 personnes en réanimation avait été dépassé dans l’hexagone. Une situation fortement préoccupante. En effet, le pic de la deuxième vague a été dépassé ce jeudi. Pour rappel, ce dernier s’élevait à 4 900 patients en réanimation à la mi-novembre. Nous sommes tout de même encore loin de la situation lors du pic de la première vague en avril 2020 qui atteignait un peu plus de 7 000 individus.

Jeudi, Olivier Véran souligné que le pic épidémique de la troisième vague devrait être atteint « d’ici 7 à 10 jours ». Le nombre de patients en réanimation devrait de son côté atteindre son maximum deux semaines plus tard à la fin du mois d’avril.

Quelles sont les capacités régionales de réanimation en France ?

Jeudi 1er avril, Jean Castex dévoilait que les centres hospitaliers publics et privés français pourraient s’ « armer jusqu’à 10 200 lits de réanimation ». Cependant, la situation est assez disparate à travers le pays. En effet, les Hauts-de-France ont 95 % des lits de réanimations occupés. Seuls 48 lits supplémentaires peuvent encore être ouverts souligne Les Échos. Les autres régions les plus inquiétantes sont le Centre-Val de Loire avec 80 % des capacités hospitalières atteintes, l’Île-de-France (79 %) et la région Auvergne-Rhône-Alpes (75 %).

En France métropolitaine, les trois régions où le taux de capacité de réanimation est le plus bas sont la Nouvelle-Aquitaine (52 %), la Bretagne (63 %) et la région Grand Est (64 %).