COVID-19 : Le personnel soignant, secours et étudiant en santé peuvent enfin tester

Les centres de tests sont pris d’assaut par les personnes. Depuis quelques jours, les brides se libérant peu à peu afin de mieux gérer cet afflux.

C’est dans un arrêté paru ce samedi que nous apprenons que l’État lâche des brides. Depuis quelques jours les aides-soignants, les pompiers, les secouristes ainsi que les étudiants peuvent faire des tests. Ces groupes de métiers pourront de ce fait réaliser des tests virologiques PCR afin d’aider les centres de tout l’afflux présent. Cela arrive en prévision d’un possible confinement et surtout les tests réalisés avant de prendre quelconque avion. Pourquoi ? L’état a rendu obligatoires les tests dans les aéroports pour tous les voyageurs qui proviennent d’un des pays classés en rouge.

Liste des pays classés en rouge

Voici la liste des pays classés en rouge selon Matignon :

États-Unis ;

les Émirats arabes unis ;

Bahreïn ;

Panama ;

Afrique du Sud ;

Koweït ;

Qatar ;

Israël ;

Brésil ;

Pérou ;

Serbie ;

Algérie ;

Turquie ;

Madagascar ;

Inde ;

Oman.

Nécessaire selon l’état

Cette annonce de l’état est bénéfique selon Catherine Hill. La COVID-19 est en nette augmentation, les spécialistes comptent plus de mille cas par jours. Néanmoins, le nombre de cas en réanimation ou décès continuent toujours à baisser petit à petit. Celle-ci déplore une trop grande préoccupation des foyers épidémiques au lieu des porteurs du virus. Il y a des recherchent positives sur un possible vaccin ou même des médicaments mais encore trop d’incertitudes.

De plus, l’état a déclaré que les tests PCR seront entièrement remboursés avec ou sans ordonnances. Le gouvernement ajoute que les masques seront gratuits pour les personnes les plus précaires. Ces personnes sont celles qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire, de l’aide médicale de l’état ou même de l’aide du paiement de la complémentaire santé. La liste des personnes qui peuvent réaliser des tests est un peu plus longue. Les infirmiers d’état, les étudiants en odontologie et en pharmacie. Nous ne le rappellerons jamais assez, protégez vous, c’est protéger vos proches ainsi que les personnes que vous croisez.