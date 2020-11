Covid-19 : le plan de vaccination bientôt détaillé

De premières informations sont déjà arrivées concernant la vaccination contre la Covid-19 en France. La Haute autorité de Santé va très prochainement préciser tout cela à travers son plan de vaccination.

Suite à l’allocution d’Emmanuel Macron le 24 novembre dernier, de premières informations autour de la campagne de vaccination ont vu le jour. Nous avons aussi récemment appris que le plan de vaccination serait détaillé par la Haute autorité de Santé ce lundi. Faisons le point sur les informations à notre disposition afin de répondre aux principales questions autour du futur vaccin contre la maladie Covid-19.

Vaccination contre la Covid-19 : qui, quand, quoi, où, comment ?

Une multitude de questions nous viennent à l’esprit autour du vaccin : est-il obligatoire, qui sera vacciné en priorité, quand débuteront les vaccinations… Voici de premières réponses à ces interrogations.

Pour commencer, le président de la République Emmanuel Macron avait déclaré lors de son allocution du 24 novembre que la campagne de vaccination débuterait « dès fin-décembre début-janvier sous réserve des validations par les autorités sanitaires ». Le ou les vaccins seront prioritairement administrés aux professionnels de santé étant en contact avec les patients atteints du SARS-CoV-2 ainsi que les personnes les plus fragiles. Emmanuel Macro a cependant précisé qu’il ne rendra pas le vaccin obligatoire.

Quels sont les premiers vaccins à être utilisés sur les Français ?

Pour l’instant, nous ne savons pas encore exactement quels vaccins seront utilisés pour la population française. Olivier Véran avait récemment affirmé le 26 novembre que « Si nous disposons de plusieurs vaccins, nous ferons le choix de ceux qui nous paraissent les plus sûrs et les plus efficaces ». À la vue des résultats pharmaceutiques récents des laboratoires, Pfizer et Moderna devraient être les premiers à proposer une solution. Cependant, des difficultés de logistiques sont à prévoir étant donné le stockage à très basse température nécessaire pour ces deux vaccins (-70°C). D’autres vaccins quant à eux offrent l’avantagent de pouvoir être stockés dans de simples réfrigérateurs.

Pour finir, sachez que la Haute autorité de la Santé détaillera plus précisément le plan de vaccination ce lundi 30 novembre.