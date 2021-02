Covid-19 : le protocole sanitaire assoupli par le ministère de l’Éducation dans les écoles

Le ministère de l’Éducation a revu en grande partie le protocole sanitaire en cas d'infection d’élèves ou de personnels par la Covid-19 dans les écoles.

Sans crier gare, le gouvernement vient de changer de décision en très peu de temps concernant le protocole sanitaire dans les écoles. En effet, le ministère de l’Éducation a assoupli ce dernier le 12 février 2021 après l’avoir durci quelques jours auparavant début février.

Le ministère de l’Éducation fait le point sur la situation épidémiologique dans les écoles et change de stratégie

Le 1er février, le gouvernement annonçait un protocole sanitaire renforcé dans les écoles afin de pallier aux contaminations à la Covid-19, et principalement à la propagation des nouveaux variants. Le 12 février, le ministère de l’Éducation a dévoilé un bilan de la situation épidémiologique dans les écoles. Dans ce communiqué de presse, le ministère rapportait ainsi que 103 structures scolaires et 1599 classes étaient fermées à cause de la Covid-19, mais aussi que 10 390 élèves et 1 308 personnels ont quant à eux été infectés par le virus sur les 7 derniers jours.

Le syndicat national des enseignements de second degrés SNES-FSU a ensuite rapporté que « Le ministère [avait publié] de nouvelles règles, plus souples, de fermeture de classes et d’isolement dans des situations de cas avérés et/ou cas contacts de variant ». Ces dernières sont notamment consultables sur le site du ministère sur la page de Foire aux questions.

Les changements apportés par ce protocole sanitaire assoupli

Précédemment, une infection à la Covid-19 hors variants identifiait les personnels de la classe comme contacts à risque si 3 élèves d’une même classe étaient testés positifs. Désormais, le ministère de l’Éducation déclare qu’« une étude approfondie des contacts déterminera si les personnels de la classe doivent être également considérés comme contacts à risque, conformément aux prescriptions des autorités sanitaires ».

Du côté des variants, le mot d’ordre au 1er février 2021 était le suivant « En cas d’identification d’un variant chez un personnel ou un élève, la classe concernée sera fermée ». Désormais, le ministère de l’Éducation déclare « La conduite à tenir autour d’un cas confirmé de la variante britannique est la même que pour le cas général. Selon l’analyse locale concernant la circulation de cette variante sur le territoire, en lien avec l’ARS, la fermeture de la classe pourra toutefois être envisagée dès le premier cas ».

Pour les autres variants, le site du ministère déclare « L’apparition d’une variante sud-africaine ou brésilienne du SARS-CoV-2 chez un élève implique la fermeture de la classe. Tous les élèves de la classe seront assimilés à des contacts à risque. Une étude approfondie des contacts déterminera si les personnels de la classe doivent être également considérés comme contacts à risque. L’apparition de l’une de ces variantes chez un personnel n’implique pas automatiquement la fermeture de la classe ». Pour finir, nous pouvons lire « Une fermeture de la classe est également mise en œuvre dès qu’un élève est identifié comme contact à risque d’un parent, d’un membre de la fratrie ou de toute personne vivant dans le même foyer que lui contaminé par une variante sud-africaine ou brésilienne ».