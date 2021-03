Covid-19 : le protocole sanitaire est assoupli dans les Ehpad

Le gouvernement vient d’annoncer un assouplissement du protocole sanitaire dans les Ehpad à compter du 13 mars.

Depuis maintenant plus d’un an, la pandémie de Covid-19 a grandement impacté les libertés, et par conséquent le moral des personnes âgées vivant en Ehpad. En ce samedi 13 mars, un nouveau protocole sanitaire vient d’être appliqué. Ainsi, plusieurs assouplissements notoires viennent de faire leur apparition suite à la vaccination intensive depuis fin décembre 2020 de cette partie de la population.

La sortie et les visites deviennent plus faciles pour les résidents en Ehpad

Le ministère des Solidarités et de la Santé vient de publier le communiqué suivant « EHPAD : les recommandations pour un retour progressif à la vie sociale ». Brigitte Bourguignon, ministre chargé de l’Autonomie, annonce ainsi une « première étape d’assouplissement » du protocole sanitaire instauré dans les établissements d’hébergement pour personnages âgées dépendantes. La membre du gouvernement souligne ainsi que « les résidents, quel que soit leur statut vaccinal et immunitaire, doivent retrouver les mêmes droits que le reste de la population, comme la possibilité de voir leurs proches, à l’extérieur ou à l’intérieur de l’établissement ».

A travers ces nouvelles mesures mises en place à partir du samedi 13 mars, nous apprenons ainsi que les résidents vaccinés « pourront se rendre chez leurs proches, sans se faire tester avant, après et s’isoler sept jours dans leurs chambres », explique la ministre dans le Parisien. Du côté des non-vaccinés, ces dernières devront suivre une période d’isolement de sept jours sans « activités collectives [ni] repas collectif ». A travers cette décision, Mme Bourguignon se justifie en déclarant « Certains n’ont pas pu recevoir de doses parce qu’ils étaient souffrants au moment de la campagne ou parce qu’il y avait un cluster dans leur établissement. Ce n’est souvent pas volontaire, on ne peut donc pas introduire une discrimination, ce serait une double peine. Il est hors de question de les exclure des activités dans les Ehpad. Et il serait inhumain de dire, “tu n’es pas vacciné, tu restes dans ta chambre ».

Pour finir, les activités collectives seront de nouveau autorisées dans les Ehpad, mais aussi que les portes des chambres « ouvertes aux familles » et les parois en Plexiglas seront retirées.