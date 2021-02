Covid-19 : le vaccin AstraZeneca approuvé en France par la Haute Autorité de santé

Bonne nouvelle pour la campagne de vaccination, un nouveau candidat vaccin vient d’être accepté en France par la Haute Autorité de santé.

Plus d’un après le début de la pandémie de Covid-19, les vaccins commencent à prendre du terrain. Malgré quelques retards de production pour les semaines à venir en Europe, le candidat AstraZeneca vient d’être approuvé la Haute Autorité de santé. Une nouvelle qui pourrait ainsi relancer un petit peu la campagne de vaccination sur le territoire français. Cependant, ce troisième vaccin ne sera pas autorisé pour les personnes âgées de plus de 65 ans.

Feu vert pour le vaccin AstraZeneca en France

Autorisé par l’Union européenne le 29 janvier 2021, le vaccin AstraZeneca vient de devenir la troisième solution permettant de vacciner la population française. Approuvé par la Haute Autorité de santé (HAS) ce mardi 2 février, ce dernier n’utilise pas la technologie ARN comme Moderna ou Pfizer-BioNTech. En effet, Oxford-AstraZeneca a développé un vaccin à vecteur viral. Pour se faire, les chercheurs ont transformé un autre virus afin de permettre à notre système immunitaire de combattre la Covid-19. Lors de sa conférence de presse, la HAS a annoncé que « Ce vaccin présente une performance tout à fait satisfaisante, entre 62 et 70% d’efficacité selon les études ».

Un nouveau vaccin aux multiples avantages, mais non recommandé pour les plus de 65 ans

L’avantage premier de cette nouvelle solution est son stockage. En effet, le vaccin AstraZeneca peut être conservé à des températures comprises entre 4 et 8 degrés. À titre de comparaison, les antidotes contre la Covid-19 de Pfizer-BioNTech nécessitent un stockage à -70°C et Moderna à -20°C. Ainsi, le nouveau vaccin développé par le groupe britannique en collaboration avec l’Université d’Oxford présente des avantages logistiques non négligeables.

De plus, la HAS recommande que le vaccin soit injecté « par les pharmaciens et les sages-femmes, en plus des infirmiers et des médecins » étant donné qu’il est « très facile à manier, très comparable à celui de la grippe dans son utilisation ». Petite subtilité pour le moment, la HAS a précisé que le vaccin AstraZeneca n’était pas recommandé pour les personnes âgées de plus de 65 ans. L’organisme justifie cette décision par le fait qu’ « Il manque des données pour les patients de plus de 65 ans, ces données vont arriver dans les semaines qui viennent, dans l’intervalle, nous recommandons son utilisation chez les moins de 65 ans ». La Haute Autorité de santé précise tout de même que « Cet avis sera revu à la lumière de données cliniques complémentaires que nous attendons prochainement ».