Covid-19 : le vaccin AstraZeneca vient de changer de nom commercial

AstraZeneca vient de renommer la dénomination commerciale de son vaccin contre la Covid-19.

Après la vive polémique de ces deux dernières semaines, le vaccin AstraZeneca prend aujourd’hui un nouveau tournant. En effet, l’Agence européenne des médicaments (EMA) vient d’indiquer le 29 mars sur son site officiel que ce sérum contre le virus de la Covid-19 change de nom commercial. Désormais, l’appellation que l’on retrouvera sur les emballages ainsi que les flacons sera « Vaxzevria » au lieu de « COVID-19 Vaccine AstraZeneca ».

Ne dites plus vaccin AstraZeneca, mais Vaxzevria

Depuis quelques semaines, le vaccin AstraZeneca est sous le feu des projecteurs. En effet, une vive polémique a récemment fait surface durant le milieu du mois de mars. Après l’apparition de cas de thromboses (caillots de sang) suite à la vaccination de patients avec cette solution, plusieurs pays européens avaient décidé de mettre en pause l’utilisation de ce vaccin dans leur campagne vaccinale.

Après un avis favorable de l’EMA estimant que les bénéfices de ce vaccin dépassaient de loin les risques, la France avait notamment décidé de réutiliser la solution d’AstraZeneca. Les autorités sanitaires françaises ont tout de même préféré ne courir aucun risque en vaccinant uniquement les plus de 55 ans. Le changement de nom du vaccin AstraZeneca en Vaxzevria pourrait donc être lié à cette récente polémique.

De nouveaux essais cliniques et une opinion publique en chute libre

Face à ces vives critiques, le laboratoire a présenté il y a quelques jours des résultats convaincants d’essais cliniques de phase III réalisés aux Etats-Unis. En effet, le vaccin empêcherait à 100 % le développement de formes graves de la Covid-19 et les hospitalisations et serait efficace à 79 % pour prévenir la Covid-19 symptomatique.

Il reste à savoir si ces résultats permettront de rehausser l’opinion publique et de regagner la confiance des pays, mais aussi des personnes souhaitant se faire vacciner. D’après une étude menée par YouGov entre le 12 et le 18 mars, le vaccin serait désormais perçu comme beaucoup plus néfaste que sûr en Allemagne, en France, en Espagne ainsi qu’en Italie.