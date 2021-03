Covid-19 : le vaccin d’AstraZeneca suspendu de la campagne de vaccination française

Face aux récents effets secondaires constatés en Europe, la France décide de suspendre à son tour l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca.

Depuis quelques jours, certains pays européens constatent des effets secondaires très inquiétants suite à l’injection de doses du vaccin AstraZeneca. En effet, des caillots sanguins ont été signalés chez plusieurs patients ayant reçu une dose de ce sérum. Peu après le retrait du sérum en Allemagne, la France a annoncé ce lundi suspendre l’utilisation de cette solution.

La France suspend l’utilisation du vaccin AstraZeneca suspendu jusqu’à mercredi

Après le Danemark, la Norvège, l’Islande, les Pays-Bas, l’Italie et l’Allemagne, c’est au tour de la France de suspendre l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca. Emmanuel Macron a ainsi déclaré le 15 mars lors d’une visite à Montauban pour le 26e sommet franco-espagnol : « Sur la recommandation du ministre des Solidarités et de la Santé, et en lien avec les autorités sanitaires françaises, la décision a été prise, en conformité avec notre politique européenne, de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca, en espérant la reprendre vite si l’avis de l’EMA le permet. Nous suspendons donc jusqu’à demain après-midi ». Le président de la République explique ainsi que « nous avons un guide simple : être éclairés par la science et les autorités sanitaires compétentes et le faire dans le cadre d’une stratégie européenne ».

Des effets secondaires de plus en plus constatés en Europe

La décision prise par le chef de l’Etat français fait suite aux effets secondaires graves constatés chez les personnes vaccinées avec le sérum d’AstraZeneca. Parmi ces derniers, on retrouve principalement l’apparition de caillot de sang. Certains patients ont ainsi eu des évènements thromboemboliques tels que des thromboses veineuses profondes ou bien des embolies pulmonaires. L’UE est donc en train de mener une enquête afin de découvrir si un lien réel existe entre ces problèmes médicaux et l’injection de ce vaccin existe.

Pour information, 3 013 cas d’effets indésirables ont été enregistrés en France concernant le vaccin d’AstraZeneca. Dans la plupart des cas, ces derniers étaient généralement des symptômes pseudo-grippaux de forte intensité tels que de la fière, des courbatures ou bien des céphalées.