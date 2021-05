Covid-19 : le vaccin Moderna immunise contre le virus pendant une période de 1 à 3 ans

Dans un entretien avec le Journal du Dimanche, Stéphane Bancel, PDG français de Moderna, a expliqué que l’immunité de son vaccin contre la Covid-19 durait de 1 à 3 ans en fonction des malades.

Alors que les campagnes de vaccination battent leur plein, nous en apprenons aujourd’hui un peu plus sur le vaccin Moderna. Son PDG français, Stéphane Bancel, s’est en effet entretenu avec le Journal du Dimanche autour de cette solution contre la Covid-19. Cet entretien fait notamment suite aux futures mesures d’élargissement de la campagne de vaccination avec par exemple la disponibilité en pharmacie et chez les médecins généralistes du vaccin Moderna. Découvrez dans notre article les déclarations importantes résultant de cette interview publiée dimanche dernier.

L’immunité dure de 1 à 3 ans grâce au vaccin contre la Covid-19 de Moderna

Lors de cet entretien, Stéphane Bancel, le PDG français de Moderna, a souligné que la disponibilité de son vaccin dans les pharmacies et chez le médecin généraliste va permettre d’accélérer la vaccination des Français et « d’atteindre plus vite l’immunité de groupe ». En parlant d’immunité, le dirigeant estime que cette dernière « dure de 1 à 3 ans, selon les malades ». Cependant, il précise que pour arriver à ce niveau d’immunité, il sera nécessaire d’« anticiper » l’arrivée de nouveaux variant en adaptant le vaccin en conséquence.

Pour cela, le groupe pharmaceutique travaille en ce moment sur une dose de rappel. Stéphane Bancel explique ainsi qu’il sera nécessaire d’administrer une troisième dose aux personnes les plus vulnérables, ayant reçu leur première dose en janvier, « dès la fin de l’été » pour garantir un niveau de protection maximal. Il précise par la suite que « deux à trois mois de retard entraîneraient de nombreuses hospitalisations et des morts ».

Dans la suite de ses échanges avec le JDD, le PDG français de Moderna envisage que la vaccination puisse éviter une quatrième vague. La condition pour y arriver sera de vacciner « massivement ». C’est dans cet objectif qu’« une demande d’autorisation de mise sur le marché à l’Agence européenne des médicaments » sera déposée dans les jours à venir pour vacciner les adolescents de 12 à 17 ans.