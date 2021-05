Covid-19 : le vaccin Pfizer-BioNTech est autorisé pour les adolescents de 12-15 ans

Le Canada vient d’autoriser le vaccin Pfizer-BioNTech à destination des adolescents âgés de 12 à 15 ans.

La vaccination est en train de prendre un tournant depuis quelques jours. En effet, nous apprenions hier que les Français de plus de 18 ans pourraient être vaccinés contre la Covid-19 dès le 12 mai si des rendez-vous de vaccination étaient libres pour le lendemain. Désormais, nous apprenons un autre changement important, cette fois-ci au Canada. Le pays vient en effet de devenir le premier à autoriser un vaccin contre la Covid-19 (Pfizer-BioNTech pour les adolescents.

Le Canada passe à la vitesse supérieure en autorisant le vaccin Pfizer chez les 12-15 ans

Dr Supriya Sharma, conseillère médicale en chef à Santé Canada, vient d’annoncer le 5 mai 2021 : « Nous sommes les premiers dans le monde à autoriser le (vaccin) Pfizer pour les 12-15 ans ». Elle ajoute ainsi que « l’autorisation d’un premier vaccin au Canada pour la prévention de la Covid-19 chez les plus de 12 ans marque une étape importante dans la lutte du Canada contre la pandémie ».

Afin de prendre cette décision, le Canada s’est appuyé sur de « nouvelles données recueillies » suite à un essai clinique de phase 3 sur plus de 2 000 participants âgés de 12 à 15 ans. Grâce à ces résultats, Santé Canada souligne que l’efficacité de prévention de la Covid-19 était de 100 %, contre 90 % chez les adultes. Les effets secondaires constatés chez les 12-15 ans sont les mêmes que ceux observés chez les personnes âgées, soit des effets « temporaires et légers, comme de la douleur au bras, des frissons et de la fièvre ». Santé Canada précise que les autres fabricants de vaccins homologués dans le pays « mènent ou prévoient de mener des études chez les adolescents et les enfants, y compris chez les enfants de 6 mois à 11 ans ».

Pour rappel, le laboratoire allemand BioNTech et son partenaire Pfizer ont annoncé vendredi dernier avoir demandé à Bruxelles d’autoriser leur vaccin contre la Covid-19 pour les 12-15 ans. Le processus d’évaluation devrait ainsi prendre entre quatre et six semaines.