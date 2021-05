Covid-19 : le variant brésilien est plus transmissible et échappe à l’immunité acquise selon une nouvelle étude

Une nouvelle étude vient de préciser que le variant brésilien serait plus transmissible que les autres souches de la Covid-19.

Les variants de la Covid-19 continuent de se développer à travers le monde et inquiètent de plus en plus. Parmi ces derniers, nous retrouvons le variant brésilien. Sur le sol français, des cas de ce dernier ont été signalés principalement en Ile-de-France et en Guyane. Surnommé, variant P1, la mutation pourrait malheureusement être encore plus virulente que prévue. En effet, une nouvelle étude publiée dans la revue Science souligne que cette souche serait plus transmissible que les autres et pourrait échapper à l’immunité acquise suite à une première infection par le SARS-CoV-2.

Le variant brésilien de la Covid-19 pourrait faire des ravages

Dans leur étude, des chercheurs du Brésil, du Royaume-Uni et de l’université de Copenhague ont ainsi concentré leurs travaux sur la particularité du variant P1. Pour rappel, cette souche a été détectée pour la première fois dans la ville brésilienne de Manaus le 6 décembre 2020. La majorité de cette population avait déjà été infectée par la souche initiale de la Covid-19.

Samir Bhatt, chercheur du département de santé publique de l’université de Copenhague, souligne : « Notre modèle épidémiologique indique que le variant P.1 est probablement plus transmissible que les souches précédentes de coronavirus et qu’il est probablement capable d’échapper à l’immunité acquise lors d’une infection par d’autres souches ». À l’aide des nombreuses données provenant de Manaus, dont celles provenant de 184 échantillons de données de séquençage génétique, les chercheurs ont réussi à caractériser le variant ainsi que ses propriétés.

Les chercheurs ont constaté que la souche brésilienne avait acquis 17 mutations. Samir Bhatt explique : « Notre analyse montre que le P.1 est apparu à Manaus vers novembre 2020. Il est passé d’une situation où il n’était pas détectable dans nos échantillons génétiques à une situation où il représentait 87 % des échantillons positifs en seulement sept semaines. Il s’est depuis propagé à plusieurs autres États du Brésil ainsi qu’à de nombreux autres pays dans le monde ». A travers un modèle épidémiologique, les scientifiques ont conclu que le variant P1 était entre 1,7 à 2,4 fois plus transmissible que les autres souches. De plus, il pourrait échapper d’environ 10 à 46 % de l’immunité acquise suite à une première infection par le virus de la Covid-19.