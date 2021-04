Covid-19 : le variant indien « est probablement déjà en France », selon Karine Lacombe

La pandémie de Covid-19 bat des records de contamination en Inde face à l’arrivée d’un nouveau variant. La mutation pourrait prochainement arriver sur le territoire français.

Alors que le gouvernement tentait déjà de limiter la propagation des variants sud-africain et brésilien, une nouvelle mutation du virus inquiète : le variant indien. L’inde compte en effet aujourd’hui plus de 200 000 cas de contamination par jour, notamment dû à la circulation d’un nouveau variant de la Covid-19.

Un variant indien qui inquiète déjà fortement

Le variant indien de la COVID-19, appelé B.1.617, est aujourd’hui source d’inquiétude pour le gouvernement français. Malgré qu’aucun cas de contamination n’a encore été constaté sur le territoire, plusieurs pays voisins tels que le Royaume-Uni ou l’Allemagne ont déjà repéré des infections à la Covid-19 avec cette nouvelle mutation. « C’est évident que ce variant va arriver [en France] c’est une question de jours », soulignait hier la cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine (Paris). Elle ajoute que le variant est « probablement déjà en France ».

A travers son intervention, l’infectiologue précise que le variant indien de la COVID-19 est similaire à celui de l’Afrique du Sud ou du Brésil. « Ce sont des variants de la souche originelle de Wuhan qui ont acquis des mutations en circulant beaucoup au sein d’une population qui n’était pas immunisée ». Cependant, ce dernier « a deux mutations qui pourraient entraîner une résistance à la vaccination voire aux traitements ».

Gabriel Attal annonçait d’ailleurs hier matin que les mesures mises en place pour les voyageurs en provenance du Brésil, du Chili, de l’Argentine et de l’Afrique du Sud allaient s’appliquer aussi aux personnes venant de l’Inde. Le porte-parole du gouvernement souligne ainsi que « pour quelques pays où la situation sanitaire est gravissime et particulièrement inquiétante et préoccupante, nous serrons encore la vis ». Un isolement de 10 jours sera ainsi obligatoire pour les personnes en provenance de ces pays. Des tests antigéniques seront par la même occasion effectués directement à l’arrivée des voyageurs sur le territoire français.