Covid-19 : le virus est plus contagieux chez les personnes du groupe sanguin A

Face à la Covid-19, les groupes sanguins de chaque individu ne protègent pas de la même façon. Une nouvelle étude démontre un risque accru pour les personnes du groupe sanguin A.

Depuis le début de la pandémie, de nombreuses études sont menées afin de comprendre le virus de la Covid-19. Récemment, nous apprenions à travers de nouvelles recherches que les personnes de groupe sanguin O étaient moins vulnérable au SARS-CoV-2. Aujourd’hui, une autre équipe de scientifique statue sur le fait que les personnes du groupe sanguin A présentent plus de risque d’être contaminé et de développer des formes graves.

Le groupe sanguin A plus à risque face au virus de la Covid-19

Après plus d’un an de pandémie mondiale, les chercheurs ont établi une liste de pathologies à risque face au virus de la Covid-19 telles que l’obésité, l’âge, l’hypertension, le diabète… Suite à une nouvelle étude menée par l’université d’Harvard et l’université de médecine d’Emory, les chercheurs ont constaté que le virus arrivait à s’accrocher plus facilement aux cellules des voies respiratoires des personnes du groupe sanguin A.

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont évalué les performances du RDB, une protéine contenue à l’intérieur de la protéine S et permettant au virus de la Covid-19 de se fixer sur les cellules hôtes afin de déclencher l’infection, en fonction des différents groupes sanguins. Le SARS-CoV-2 avait ainsi tendance à préférer les antigènes du groupe sanguin A présents dans les cellules respiratoires.

L’un des auteurs de l’étude publiée dans la revue scientifique Blood Advence, le professeur Sean R. Stowell, déclare ainsi « Il est intéressant de constater que la protéine virale préfère le type d’antigènes du groupe sanguin A, qui se trouvent sur les cellules respiratoires. C’est vraisemblablement la voie par laquelle le virus pénètre dans la plupart des patients et les infecte ». Le phénomène observé permet ainsi d’expliquer pourquoi les personnes ayant ce groupe sanguin sont plus susceptibles d’être infectées, mais aussi de développer des formes plus graves de la maladie.