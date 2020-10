Covid-19 : le virus pourrait aussi vous rendre sourd

La perte de l’audition d’un patient souffrant du coronavirus vient d’être diagnostiquée par des médecins britanniques.

Le coronavirus se manifeste sous différentes formes : fièvre, toux, maux de tête, fatigue brutale, perte de l’odorat et du gout, une diarrhée… À cela pourrait désormais se rajouter la surdité.

Un homme de 45 ans infecté par le virus perd l’audition

Chaque année, les oto-rhino-laryngologistes (spécialistes de l’oreille, du nez et de la gorge) constatent une perte soudaine de l’audition chez environ 5 à 160 cas sur 100 000 personnes. Ces déficits sont le plus souvent dus à des traumatismes crâniens, infections virales ou bien des maladies vasculaires. Il est même possible que cela arrive sans aucune raison précise. Selon de récents résultats, le Covid-19 pourrait lui aussi causer une perte auditive soudaine.

Des médecins britanniques viennent en effet de signaler le cas d’une perte de l’audition causée par le Covid-19 dans la revue de presse BMJ Case Reports. Souffrant d’asthme, le patient (un homme de 45 ans) avait précédemment était admis dans leur hôpital suite à des problèmes respiratoires. Une semaine après sa sortie de réanimation, l’homme a commencé à remarquer l’apparition d’acouphènes. S’en est suivi une perte auditive soudaine de son oreille gauche. Lors des examens, les médecins ont écarté les possibles causes de cette déficience : VIH, grippe ainsi que la polyarthrite rhumatoïde. Ceux-ci en ont ainsi conclu que le Covid-19 en était la cause. Suite à un test auditif, la perte de l’audition a pu être constatée et partiellement soignée à l’aide de corticoïdes.

Les auteurs de cette dépêche ajoutent que le virus génère en plus d’une réaction inflammatoire, l’augmentation des substances de cytokines impliquées dans la perte de l’audition. Les médecins recommandent ainsi à leurs confrères de préconiser un dépistage afin d’éviter le développement des cas similaires chez leurs patients. Agissez au plus vite en cas de symptômes apparents de la COVIDE-19. Une urgence ? Contactez au plus vite le 15 ou le 112.