COVID-19 : le virus touche moins les enfants que les adultes

Selon des chercheurs, les enfants et les adolescents seraient moins touchés par la COVID-19, et sa forme grave par la même occasion.

Le taux de décès chez l’enfant liés à la COVID-19 est de 0,2 %. Un pourcentage relativement bas qui ont mené plusieurs centres pédiatriques à analyser les données médicales de 135 000 enfants et jeunes adultes. Cette étude s’est uniquement faite aux États-Unis entre le 1er janvier 2020 et le 8 septembre 2020.

D’après les résultats de chercheurs, sur un peu plus de 135 000 jeunes patients, seulement 5 000 ont contracté le coronavirus donc 7 % en simple hospitalisation, 28 % en soins intensifs et 9 % en ventilation.

L’âge

Selon Nathan Pajor qui a communiqué à ce sujet, les enfants qui sont le plus à risques sont les enfants noirs, asiatiques et hispaniques qui ont été étudiés plus profondément. Cette inégalité n’est que la première. Les enfants de 12 à 25 ans ont plus de risque d’attraper la SARS-CoV-2. Cette seconde inégalité montre que l’âge est un sujet à prendre en compte.

Des maladies chroniques ou pathogènes

Le troisième cas qui explique qu’un enfant peut attraper la COVID-19 provient des maladies actuelles ou familiales de l’enfant. C’est-à-dire que les enfants qui possèdent des risques de cancer, de diabète de type 2, maladies immunodépressives ont tendance à attraper plus facilement le virus.

Néanmoins, ces résultats ne sont que les premiers d’une longue liste d’études à réaliser. Les chercheurs doivent mieux comprendre les conséquences d’une forme sévère chez l’enfant et par la même occasion, la propagation du coronavirus vers d’autres enfants ou adultes.

Pour rappel, 2 170 000 de personnes ont contracté le virus en France. Il y a eu 156 552 personnes de guéries. 50 618 personnes sont décédées à cause du coronavirus. Dans le monde, le virus a touché plus de 60 millions de personnes. Il a provoqué 1 421 650 décès et plus de 38 millions de personnes ont été guéries. Samedi est le premier jour d’un très long processus de déconfinement, faites attention à vous.