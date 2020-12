COVID-19 : le virus tue 3 fois plus que la grippe saisonnière

Contrairement aux idées reçues, une étude démontre que le virus COVID-19 tue 3 fois plus que la grippe saisonnière.

Alors que l’on compare souvent la COVID-19 à une « simple grippette », une étude est en train de prouver que le nouveau coronavirus chinois tuerait 3 fois plus que la grippe saisonnière.

Des résultats pertinents

Une étude a été publiée dans le magazine The Lancest respiratory Medicine. Elle se base sur des données administratives françaises, afin d’obtenir des informations sur les patients admis à l’hôpital (public ou privé).

Les chercheurs se sont penchés sur les admissions pour COVID-19 au printemps 2020, et les ont comparés avec les admissions pour une grippe saisonnière, entre le 1er décembre 2018 et le 28 février 2019.

Cette étude révèle que la COVID-19, comparée à la grippe :

est trois fois plus mortelle ;

entraîne plus de patients hospitalisés en soins intensifs ;

est à l’origine de moins d’hospitalisation chez les mineurs ;

cause à plus de personnes une insuffisance respiratoire aiguë.

Devant ces résultats pertinents, les scientifiques alertent. Les dépistages ne se font pas forcément à chaque fois pour la grippe saisonnière, alors qu’ils sont plus que recommandés en ce moment, avec la COVID-19.

De plus, les hospitalisations pour la grippe sont moins nombreuses, notamment parce que la population a créé une immunité collective, à force de côtoyer ce virus, contrairement à la COVID-19 qui n’est apparue que depuis un peu plus d’un an.

L’importance de cette étude comparative

Même si les résultats sont à prendre avec des nuances, il est maintenant évident que la COVID-19 est beaucoup plus grave que la grippe saisonnière.

Néanmoins, la grippe n’est pas non plus une maladie innocente, et il reste très important de respecter les mesures d’hygiène pour endiguer ces deux virus.

Cette étude comparative est importante, car elle permet de remettre en cause la pensée collective qui tendait à croire que la grippe faisait plus de morts que la COVID-19.