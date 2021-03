Covid-19 : les animaux de compagnie peuvent être infectés par le variant anglais

Un chien et un chat sont les premiers animaux à avoir contracté un variant de la Covid-19.

Depuis le début de la pandémie, les chercheurs restent attentifs aux méthodes de propagation du virus de la Covid-19. Récemment, un chien et un chat ont récemment été infectés par le variant britannique du SARS-CoV-2 en février dernier dans le Texas aux Etats-Unis.

Un chien et un chat infecté par le variant anglais

Après le dépistage de leur maître, deux animaux domestiques ont été testés positifs à la souche britannique de la Covid-19 le 12 février 2021. Signalés dans le compté de Brazos au Texas, ce labrador noir et ce chat à poil court sont ainsi les premiers à avoir été infectés par un variant de la Covid-19.

Depuis l’été dernier, l’Université A&M a lancé un projet visant à comprendre la transmission du coronavirus entre les humains et les animaux et les effets de la Covid-19 sur la santé des espèces animales. De plus, les chercheurs souhaitaient savoir si ces derniers pouvaient constituer un réservoir potentiel du virus. Pour avoir des informations sur le sujet, des prélèvements sont effectués sur les animaux domestiques des foyers touchés par le virus. Après séquençage et reconstitution du génome par des laboratoires des services vétérinaires nationaux le 11 mars 2021, le variant anglais B.1.1.7 a bien été découvert. Lors du prélèvement, les deux animaux ne présentaient aucun symptôme. Suite aux résultats les signalant positifs à la Covid-19, le propriétaire déclarait que son chien et son chat avaient uniquement eu des épisodes d’éternuements.

Casey Barton Behravesh, directeur du One Health Office au Center of Disease, explique suite à ces résultats « Le travail effectué par l’Université A&M du Texas souligne que les animaux domestiques peuvent aussi être infectés par les variants du SARS-CoV-2. Parce que ce virus peut se transmettre entre humains et animaux, c’est important pour les personnes avec la Covid-19 de se tenir éloignées des animaux domestiques et des autres animaux, comme elles le feraient pour les autres personnes afin de prévenir la transmission du virus aux animaux ».