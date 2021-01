Covid-19 : les annonce de Jean Castex du jeudi 14 janvier

Jeudi 14 novembre, le Premier ministre Jean Castex a tenu une conférence de presse afin de faire le point sur la pandémie.

Face à l’évolution de la pandémie de Covid-19 en France, un Conseil de défense à eu lieu mercredi 13 janvier. Comme prévu, les décisions prises par le gouvernement ont ensuite été dévoilées aux français à travers une conférence de presse tenue par Jean Castex le lendemain. L’annonce la plus conséquente faite par le gouvernement est la mise en place du couvre-feu avancé à 18 heures sur tout le territoire français.

Le couvre-feu entre 18h et 6h sur tout le territoire français

Toutes les semaines, le gouvernement fait le point sur la situation de la pandémie de Covid-19 en France. Suite aux fêtes de fin d’année et l’apparition des variants, de nouvelles mesures ont été prises afin d’endiguer les contaminations liées au virus SARS-CoV-2.

Premier élément marquant de ce rendez-vous, Jean Castex a annoncé que le couvre-feu allait être avancé à 18h sur l’ensemble du territoire. Cette mesure entrera en vigueur à partir de ce samedi 16 janvier 2021 et ce, pour une durée d’au minimum 15 jours. Le Premier ministre explique « Cette logique de couvre-feu obéit à une logique préventive. Elle permet de graduer notre riposte et vise à limiter les contacts sociaux en fin de journée ». De plus, l’homme politique précise, face aux critiques reçues ces dernières semaines, « que cette mesure a une efficacité sanitaire ». Cependant, un confinement pourra être décrété à tout moment si le gouvernement constate une « dégradation épidémique forte ».

Résumé des autres annonces de Jean Castex

Parmi les autres annonces faites lors de cette conférence de presse, de nouvelles mesures ont été prises concernant l’enseignement. Ainsi les élèves de la même classe devront manger ensemble à la cantine, des repas à emporter pourront être proposés, les activités physiques et extra-scolaires seront suspendues et les capacités de dépistage s’élèveront désormais à plus d’un million de test par mois.

Au niveau des frontières, les voyageurs revenant d’un pays hors de l’UE et souhaitant revenir sur le territoire français devront présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Concernant les échanges transfrontaliers, l’Europe statuera le 21 janvier.