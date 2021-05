Covid-19 : les anticorps protègent contre le virus jusqu’à huit mois après l’infection

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont découvert que la présence d’anticorps jusqu’à huit mois après avoir été infectés par la Covid-19.

Plus le temps passe, et plus de détails arrivent au tour du virus de la Covid-19. Alors que quelques cas rares de réinfection au SARS-CoV-2 font surface de temps en temps, une nouvelle étude vient de démontrer que les personnes ayant été infectées développent des anticorps pouvant protéger jusqu’à huit mois après l’infection.

Les personnes infectées profitent d’une immunité à la Covid-19 pendant au moins huit mois

Publiée dans la revue Nature Communications, la nouvelle étude dont nous allons vous parler aujourd’hui a été menée par une équipe de chercheurs de l’hôpital San Raffaele de Milan (Italie) en collaboration avec l’Institut supérieur de la Santé (ISS). Grâce à ces travaux, nous savons aujourd’hui que le système immunitaire est protégé des mois après avoir été infecté par la Covid-19, mais surtout « indépendamment de la gravité de la maladie, de l’âge des patients ou de la présence d’autres pathologies ».

Pour mener cette étude, les chercheurs ont suivi 162 patients infectés par la Covid-19 et s’étant présenté à l’hôpital de Milan durant la première vague de la pandémie entre mars et avril 2020. Fin novembre, un échantillon de leur sang a été prélevé, soit précisément huit mois après l’infection. Grâce à ces derniers, des analyses, inspirées de celles permettant de détecter les anticorps du diabète et du VIH ont été effectuées. A travers cette manipulation, l’objectif était de détecter la présence d’anticorps permettant de neutraliser le virus de la Covid-19.

« La présence des anticorps, bien qu’elle se réduise dans le temps, s’avère très persistante : huit mois après le diagnostic », souligne l’étude. Dans les détails, nous apprenons que seulement trois patients sur les 162 ne disposaient plus d’un niveau d’anticorps suffisant pour protéger contre la Covid-19. Concernant les participants restants, nous apprenons que les niveaux d’anticorps étaient variables, peu importe le groupe d’âge ou les autres pathologies des patients. Au total, 57 % des participants souffraient d’une autre pathologie que la Covid-19, dont 44 % de l’hypertension et 24 % de diabète. 29 personnes sont décédées avant la fin de cette étude.