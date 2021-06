Covid-19 : les conditions de travail des femmes fortement dégradées pendant la crise sanitaire

Avec la pandémie de Covid-19, les conditions de travail ont fortement été chamboulées pour les Français, et notamment pour les Françaises.

Sans grande surprise, la crise sanitaire a entrainé de grands changements dans la vie des travailleurs à travers le monde. Concernant les Français, la Direction de l’Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (Dares) souligne que la pandémie de Covid-19 a fortement dégradé les conditions de travail des femmes. Une situation notamment impactée par la mise en place du télétravail dans un grand nombre des organisations lors des multiples confinements.

Les femmes voient leurs conditions de travail dégradées depuis le début de la crise sanitaire

Le 28 mai, la Dares a publié une nouvelle étude autour de l’évolution des conditions de travail des Français depuis le début de la pandémie. Nous apprenions ainsi que 32 % des citoyens avaient déclaré des conditions de travail dégradées à cause de la pandémie de Covid-19. L’enquête ajoute que « les femmes sont surreprésentées » dans ses recherches. Parmi les causes de cette dégradation des conditions de travail, l’étude cite la surcharge de travail, des horaires plus intenses ou encore le passage au télétravail. Nous pouvons principalement comprendre l’ensemble de ses causes en raison de la charge de travail demandée aux employés de la première ligne (soignantes, enseignantes, caissières…) ou encore la difficulté de concilier vie personnelle et vie professionnelle.

Bernard Vivier, directeur de l’Institut supérieur du travail, explique ainsi auprès du journal 20 Minutes : « Les femmes ont vu leurs conditions de vie plus dégradées que celles des hommes pendant cette crise sanitaire. Il y a eu également plus de violences envers elles et une charge mentale plus importante pour elles. Dès lors, c’est normal qu’elles aient le sentiment que leurs conditions de travail se soient également dégradées ».

Petit fait encourageant tout de même, le Forum économique de Davos annoncé en mars derniers à travers une étude que la pandémie avait fait reculer les inégalités entre les hommes et les femmes de 36 ans dans le monde (économie, politique, santé, éducation…).