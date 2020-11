Covid-19 : les dernières informations énoncées par Olivier Véran le 19 novembre.

Comme chaque semaine, Olivier Véran fait le point sur la situation lié à la pandémie de Covid-19 en France.

Tous les jeudis, Olivier Véran fait le point sur les évolutions de la pandémie de Covid-19 sur le territoire français. Revenons rapidement ensemble sur les annonces du ministre de la Santé faites ce jeudi 19 novembre.

Les derniers chiffres de la pandémie de Covid-19 en France

Après quelques semaines de confinement, Olivier Véran a fait un bilan de la situation française face au Covid-19. Tout d’abord, faisons le point sur les derniers chiffres de la pandémie sur le territoire. Le taux d’incidence est aujourd’hui de 248 cas pour 100 000 personnes. Cette variable tend à être plus élevée chez les personnes âgées.

Le R0 ou R effectif, soit le nombre de personnes possiblement infecté par un cas positif, est désormais inférieur à 1. Pour finir, 311 personnes ont été admises en réanimation pendant les dernières 24 heures et 152 évacuations sanitaires ont été effectuées dans les régions d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté afin de soulager les hôpitaux.

Une situation qui pèse sur le moral des Français

Le ministre de la Santé a aussi déclaré lors de son allocution que « La santé psychologique s’est aggravée entre septembre et novembre ». Les personnes les plus touchées sont les jeunes adultes âgés de 18-24 ans ainsi que les personnes âgées. Olivier Véran ajoute que « Depuis fin août, on observe une augmentation des états anxieux et de l’indicateur de satisfaction de vie. »

Face à ces constations, l’homme politique a rappelé les dispositifs mis en place afin de soutenir les troubles de la santé mentale. Il est ainsi possible de se rendre dans l’une des 41 cellules d’urgences déployées sur le territoire ou bien d’appeler le numéro vert : 0 800 130 000. De plus, le ministre a précisé que 8 000 personnes avaient déjà été prises en charge et que les centres recrutent 160 psychologues en ce moment.