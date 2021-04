Covid-19 : les nouvelles annonces faites par Jean Castex le 22 avril

Découvrez les dernières annonces faites par le Premier ministre Jean Castex lors de la dernière conférence de presse en date du jeudi 22 avril.

Depuis l’annonce et la mise en place du troisième confinement, le gouvernement français n’avait pas repris la parole. Jeudi 22 avril, le Premier ministre Jean Castex a finalement tenu une nouvelle conférence de presse afin de faire le point sur la situation sanitaire et annoncer de nouvelles mesures, notamment autour de la vaccination et de la réouverture des écoles.

Réouverture des écoles la semaine prochaine

Après trois semaines de confinement, le gouvernement a décidé de suivre son calendrier avec la réouverture des écoles dès le 26 avril 2021. A travers cette décision, Jean Castex souligne : « nous avons la conviction que les dégâts [d’une fermeture prolongée des écoles] peuvent générer des situations catastrophiques ». Ainsi, le protocole sanitaire va être renforcé avec le déploiement massif de tests de dépistages. Le Premier ministre explique ainsi avoir comme ambition de proposer 400 000 tests salivaires par semaine dès la rentrée de lundi, et atteindre les 600 000 tests par semaines d’ici le mois de mai.

De plus, Jean Castex a annoncé que le gouvernement a « passé des premières commandes massives de 64 millions d’autotests » à destination des enseignants. Les lycéens auront aussi le droit dès le 10 mai à un autotest par semaine.

Un point sur la vaccination

La conférence de presse a aussi été l’occasion pour le Premier ministre de faire le point sur la campagne de vaccination. Il a ainsi souligné que « la grande majorité des personnes les plus vulnérables ont été vaccinées ». Au niveau des prévisions, Jean Castex affirme que « Nous sommes sur le bon chemin pour atteindre 20 millions de personnes ayant reçu une injection à la mi-mai, et 30 millions à la mi-juin ».

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a ensuite annoncé que toutes les personnes immunodéprimées pourraient commencer à se faire vacciner dès ce lundi. Nous apprenons aussi que les personnes obèses pourront profiter du vaccin dès la mi-mai.