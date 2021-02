Covid-19 : les personnes avec un groupe sanguin O serait moins vulnérables au virus

Une nouvelle étude française vient encore une fois souligner une meilleure protection des personnes avec un groupe sanguin O face au virus de la Covid-19.

Depuis le début de la pandémie, nous savons que le Covid-19 est plus dangereux pour certaines parties de la population comme les personnes âgées ou celles ayant des maladies chroniques (diabète, cancer, maladies respiratoires). De nombreuses études, dont une française récente, forment aujourd’hui le consensus scientifique suivant : les individus ayant un groupe sanguin O sont moins vulnérables vis-à-vis du coronavirus.

Le groupe sanguin 0, un rempart à la Covid-19

Ce n’est pas la première fois que cette information ressort de différentes : les personnes disposant du groupe sanguin O sont moins vulnérables face à la Covid-19. Cependant, une nouvelle étude menée en France vient encore conforter les précédentes conclusions des scientifiques. Les nouvelles recherches ont été menées par l’Inserm ainsi que l’université de Nantes.

Les résultats publiés fin janvier dans la revue Viruses permettent aux chercheurs français d’affirmer à France Info « qu’un consensus général s’est dégagé, selon lequel les groupes O ont un risque plus faible de la maladie que les autres, entre 10 et 33% de risques en moins ». On peut ainsi lire à traves le rapport de cette nouvelle étude que « Le groupe sanguin O semble protecteur par rapport aux types non O ». En effet, les recherches constatent qu’étant donné que le groupe sanguin O dispose des anticorps A et B, les personnes ayant cette prédisposition sont mieux protégées face au virus de la Covid-19 lorsqu’il est transmis par un hôte de groupe sanguin A ou B.

Jacques Lependu, immunologue et directeur de recherche à l’Inserm ainsi qu’à l’université de Nantes ayant participer à l’étude, a notamment déclaré au Parisien que « Les O sont moins contaminés par les A et les B. Les pays qui ont le moins de personnes O ou une bonne répartition, comme la Corée du Sud et le Japon, ont un virus qui se propage moins. Les gestes barrières sont alors très efficaces. D’un autre côté, on a vu les ravages du Covid à Manaus au Brésil, où la grande majorité de la population était du groupe O ».