COVID-19 : les symptômes les plus courants chez les enfants

Des chercheurs du CHU Sainte-Justine ont montré les symptômes de la COVID-19 les plus courants que présentent les enfants.

Depuis le début de l’épidémie, les scientifiques se posent encore beaucoup de questions sur les symptômes de la COVID-19, chez les enfants. En effet, ils semblent bien moins touchés que les adultes, et surtout moins durement. Contrairement aux idées reçues, leurs symptômes ne se résument pas qu’à un simple nez qui coule et une gorge irritée.

La COVID-19 chez les enfants

C’est dans le CHU de Sainte-Justine, que les chercheurs ont voulu connaître les symptômes les plus courants du nouveau coronavirus chez les jeunes enfants. Lors d’un congrès virtuel, en octobre, les scientifiques ont pu rendre compte de leurs résultats.

L’étude a été lancée sur des enfants âgés de moins de 18 ans, testés positifs à la COVID-19, dans l’hôpital de Sainte-Justine. Cette recherche a été menée entre février et mai 2020 et elle avait pour but de déterminer les symptômes les plus courants chez les enfants.

Presque tous ces enfants présentaient de la fièvre ou une combinaison de deux symptômes de la maladie.

En revanche, ils ne se manifestent pas de la même façon, selon la tranche d’âge. Effectivement, 84 % des moins de 5 ans présentent de la fièvre, contre seulement 58 % chez les plus âgés.

Cela dit, les enfants de plus 5 ans, positifs à la COVID-19 se plaignent de :

douleurs musculaires ;

difficultés respiratoires ;

maux de tête et/ou de ventre.

Enfin, la maladie s’est déclarée de manière légère chez 53 % de ces enfants. En revanche, 18 % ont été hospitalisés et 2 % sont allés en soins intensifs.

La COVID-19 chez les bébés

L’étude concernait également les bébés de moins d’un an, qui se présentaient à l’hôpital de Sainte-Justine. Des tests ont été effectués sur 1 165 bébés et seulement 2 % se sont avérés positifs.

Comme chez les jeunes enfants, les bébés présentent en grande majorité le symptôme de la fièvre. Les chercheurs ont également constaté, chez ces très jeunes patients, que :

85 % souffraient de problèmes gastro-intestinaux ;

59 % manifestaient des symptômes respiratoires.

Enfin, l’étude révèle que la maladie était légère dans 89 % des cas. Seulement 10 bébés ont été hospitalisés, mais sont ressortis au bout de quelques jours, sans séquelles. Aucun d’entre eux n’est allé en soin intensif.