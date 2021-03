Covid-19 : les tests PCR seraient plus fiables l’après-midi

Selon une étude préliminaire, les tests PCR seraient moins fiables lorsqu’ils sont effectués matin et le soir.

Expérimenté par des millions de Français et populations à travers le monde, le test PCR est la meilleure solution pour dépister la Covid-19. N’étant pas 100% efficient pour détecter le SARS-CoV-2, ce type de tests présente de temps en temps des “faux positifs”. Certaines personnes reçoivent ainsi un test négatif, alors qu’elles sont en réalité porteuses du virus. Publiée sur le site medRxiv, une étude préliminaire met en évidence quelques explications de l’apparition de ces faux positifs. Ainsi, nous découvrons que les tests PCR seraient plus fiables dans l’après-midi étant donné que la charge virale serait plus forte en milieu de journée.

Les tests PCR sont plus fiables dans les environs de 14 heures

Afin d’arriver à leurs conclusions, les chercheurs ont analysé les résultats de 30 000 tests PCR pris à différentes heures de la journée. Grâce à ces données, ils ont découvert que les tests de dépistage de la Covid-19 étaient plus fiables durant l’après-midi, et plus précisément à 14 heures. Leurs conclusions soulignent en effet que les tests positifs étaient plus importants l’après-midi que le matin ou le soir.

“Ce constat est en accord avec les résultats d’études antérieures sur d’autres virus tels que la grippe, l’herpès et la dengue, où les interactions avec le système immunitaire entraînent une variation diurne de l’excrétion virale et des symptômes”, expliquent ainsi les auteurs de cette étude préliminaire.

L’étude dévoile par la suite que les sécrétions nasales sont plus importantes durant l’après-midi. Cela expliquerait en soi pourquoi la charge virale est plus forte lors de cette période de la journée. Parmi les autres conclusions faites, les chercheurs expliquent “Un cycle d’excrétion culminant l’après-midi peut jouer un rôle dans la propagation au sein de la communauté et à l’hôpital”. Ce phénomène entrainant le rejet de substances sécrétées par l’organisme souligne ainsi un moment clé où la transmission de la Covid-19, notamment via des gouttelettes, est plus importante. Une baisse des interactions sociales l’après-midi pourrait ainsi permettre une réduction des contaminations.