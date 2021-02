Covid-19 : les tests salivaires privilégiés dans les écoles et universités dès la fin des vacances

Les tests salivaires vont prochainement être déployés massivement dans les établissements scolaires afin de dépister le virus de la Covid-19.

La politique de test en France va encore une fois s’intensifier au cours des prochaines semaines. Faisant déjà partie de l’un des pays testant le plus en Europe, le territoire français va enclencher un nouveau tournant dès la fin des vacances d’hiver. En effet, Olivier Véran avait annoncé lors de la conférence de presse de ce jeudi 4 février autour de la situation sanitaire en France que les tests de dépistage, notamment salivaires, allaient être déployés plus largement dans le pays, et principalement dans les écoles et les universités.

De nouvelles mesures pour dépister massivement les jeunes

Lors du dernier point presse Covid-19 en France, Olivier Véran a déclaré « Nous allons multiplier les opérations collectives de dépistage, notamment en direction des établissements scolaires (…), mais également des universités ». D’après le ministre de la Santé, des milliers de tests salivaires seront déployés dès le retour des élèves suite aux vacances scolaires d’hiver. Le nouveau processus de dépistage n’est cependant pas prêt d’être enclenché étant donné que le gouvernement attend encore l’avis de la Haute Autorité de Santé « sous 10 jours » selon le politique.

Un petit point sur les tests salivaires

Faisons un petit résumé du dispositif de dépistage qui sera largement mis en place auprès des élèves. Les tests salivaires déployés dans les établissements scolaires seront des tests PCR, et non des tests salivaires rapides. Ainsi, ces derniers devront passer par la case laboratoire afin d’être analysés. Le ministre de la Santé souligne ainsi que « seule la technique de prélèvement change ». Moins désagréable, ce moyen de dépistage nécessitera uniquement de cracher de la salive au lieu du triturage nasale habituel.

Du côté des tests salivaires rapides, Olivier Véran souligne que « Ce serait formidable si on pouvait disposer de tests salivaires qui vous rendent un résultat en quelques minutes ». Cependant, les études ne sont pas encore assez favorables pour le moment selon les résultats. Celui-ci a d’ailleurs précisé que « la sensibilité des tests qui existent aujourd’hui est trop faible ».