COVID-19 : les traitements sont jugés inefficaces selon l’essai clinique Recovery

L’essai clinique piloté par l’Organisation mondiale de la santé, Solidarity, vient de juger inefficaces quatre médicaments utilisés pour le traitement du Covid-19.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, de nombreux médicaments ont été administrés afin de traiter les patients atteints. Cependant, les essais cliniques menés récemment sur quatre d’entre eux prouvent leur inefficacité.

Un essai clinique conséquent pour étudier les médicaments utilisés contre le Covid-19

Actuellement en prépublication, l’étude s’est concentrée sur plusieurs médicaments : le remdesivir, le lopinvair, l’interféron bêta et l’hydroxychloriquine. 11 200 patients ont intégré cette expérience, regroupant au total pas moins de 405 hôpitaux à travers le monde. Certaines personnes étaient traitées avec les médicaments susnommés et d’autres avec un placebo. Afin de juger de l’efficacité des traitements administrés, les critères retenus étaient les suivants : la mortalité à 28 jours, le besoin de ventilation et la durée d’hospitalisation.

À titre d’information : le remdesivir a été administré en intraveineuse : 200 mg le premier jour puis 100 mg par jour pendant 9 jours. L’hydroxychloriquine par voie orale : 1 240 mg le premier jour puis 620 mg par jour pour une durée de 10 jours. Lopinavir : 400 mg par jour avec en complément de ritonavir pour contrer les effets du médicament sur le foie. Pour finir, les interférons bêta en sous-cutané : 132 microgrammes sur 6 jours.

Aucun des quatre médicaments n’est efficace

Les auteurs déclarent que : « Les principaux critères de jugement que sont la mortalité, le besoin de ventilation et de la durée d’hospitalisation n’ont été clairement réduits par aucun médicament de l’étude ». À la vue de la grosseur de l’échantillon testé, les résultats de cette étude semblent être l’une des plus concluante et fiable jusqu’à aujourd’hui. Il est donc nécessaire de trouver de nouveaux traitements, cette fois-ci efficaces, afin de soigner la maladie de Covid-19 avant l’élaboration d’un vaccin.