Covid-19 : l’Europe impactée par une variante espagnole du virus

Une étude annonce qu’une version du Covid-19 apparue en Espagne au mois de juin serait à l’origine de la deuxième vague en Europe.

Le territoire européen est aujourd’hui fortement touché par une nouvelle vague de contamination du virus Covid-19. Parmi les variantes du virus recensées, l’une d’entre elle ressortirait de façon flagrante en Europe selon une étude.

L’impact de la deuxième vague de Covid-19 serait causé par une mutation du virus en Espagne

Les chercheurs de l’université de Bâle, en Allemagne, ont récemment prépublié sur le serveur MedXriv une étude intéressante à propos du développement du virus en Europe. Ce groupement a en effet découvert une variante du Covid-19 fortement présente sur le territoire. Du nom de 20A.EU1, celle-ci serait apparue en Espagne durant la fin du mois de juin. Par la suite, cette mutation se serait déployée chez les autres pays voisins via les touristes et disposerait désormais six autres variantes.

En seulement quelques mois, cette souche du virus représente 40% des cas en France et en Suisse, 60% en Irlande et 80 en Espagne ainsi qu’au Royaume-Uni. Les autres pays disposant de cette mutation sont l’Allemagne, la Belgique, la Norvège ainsi que la Nouvelle-Zélande et Hong Kong. Les chercheurs annoncent que la mutation 20A.EU1 se serait tout d’abord développé localement puis se serait rapidement propagé hors des frontières suite à un événement « super-propagateur ». Les vacanciers s’étant rendus en Espagne ont par la suite participé à la propagation de cette mutation des plus virulentes.

Des risques de transmissions et de résultats cliniques encore inconnus

Maintenant que cette souche a été identifiée, des informations à propos de son aspect contagieux et mortel reste à découvrir. Emma Hodcroft, spécialiste de l’évolution génétique ayant participé à cette étude, déclare que « Nous n’avons pas de preuves que cette mutation augmente la transmission ou influence les résultats cliniques ». De plus, celle-ci déclare « Je n’ai jamais observé de variante avec une si puissante dynamique depuis que j’ai commencé à étudier les séquences génomiques du coronavirus en Europe ».