Covid-19 : l’Europe introduira un certificat sanitaire dès la mi-juin

Dès que le vaccin sera accessible à tous, l’Europe compte mettre en place le certificat sanitaire.

Peu à peu, l’idée du passeport sanitaire se précise. Prenant désormais l’appellation de certificat sanitaire, ce nouveau dispositif vient d’être dévoilé par le commissaire européen Thierry Breton, ex-ministre de l’Économie française.

Qu’est-ce que le certificat sanitaire ?

Le 28 mars, Thierry Breton s’est exprimé sur le plateau du Grand Jury sur LCI/RTL/Le Figaro au sujet du certificat sanitaire récemment validé par les 27 États membres de l’Union européenne. Pour commencer, il indique la condition de mise en place de ce dispositif : “À partir du moment où nous pourrons être sûrs que chaque Européen qui souhaite se faire vacciner aura un accès équitable au vaccin, comme ce sera le cas dans les deux à trois mois qui viennent, il sera bon que l’on puisse avoir un certificat sanitaire qui démontre votre état”.

Le commissaire européen souligne par la suite les informations qui seront présentes dans ce fameux sésame : “On y trouvera votre date de naissance, le numéro de votre passeport certifié avec le QR code, si vous avez été vacciné, le type de vaccin que vous avez eu, et si vous avez été porteur de la maladie si vous avez des anticorps ou pas”. Il ajoute par la suite “Et puis pour ceux qui n’auront eu ni vaccin ni maladie et pour lesquels on demandera un test PCR, l’état de votre test PCR”.

Mis en place afin de faciliter les déplacements entre les régions européennes, le dispositif pourrait aussi permettre de donner accès à certaines activités telles que les évènements sportifs et culturels ou encore les restaurants et les bars. Pour répondre aux différentes habitudes, Thierry Breton a annoncé que le certificat sanitaire sera disponible en version numérique sur smartphone ainsi qu’en version papier.

Pour finir, le commissaire européen précise “Ceux qui ne voudront pas acquérir de certificat pourront continuer à bénéficier des ouvertures qui seront proposées. S’ils sont obligés d’avoir un état sanitaire pour entrer, ils auront la possibilité de se soumettre à des tests plus rapides”.