Covid-19 : l’infection peut être détectée par les montres connectées

Selon de récentes études, les montres connectées permettraient de détecter une infection à la Covid-19 avant même l’apparition de symptômes.

Depuis quelques années, les montres connectées sont de plus en plus présentes chez les consommateurs. Réel compagnon de vie, ces produits permettent de rester connecté, mais aussi de suivre son activité physique et certaines données liées à la santé (électrocardiogramme, taux d’oxygène dans le sang etc.). Des chercheurs ont ainsi analysé si ces données pouvaient refléter une infection à la Covid-19.

Une nouvelle façon de dépister la Covid-19 ?

Après un an, la pandémie de Covid-19 est toujours aussi présente dans le monde. Afin de détecter une infection, le test PCR reste aujourd’hui l’outil le plus efficace. Côté technologie, les applications de traçage permettent quant à elle d’informer en cas de contact et ainsi rediriger la personne vers un centre de dépistage. La montre connectée pourrait elle aussi devenir un allié high-tech de taille face à cette crise sanitaire.

Menée par des chercheurs du réseau d’hôpitaux Mount Sinaï Health System (New York), cette étude a permis de relier l’infection à la Covid-19 à des données enregistrées par les montres connectées.

La montre connectée, un nouvel allié face à la pandémie

Dans le cadre de cette étude, 297 professionnels de la santé munis d’une Apple Watch avec électrocardiogramme ont été suivis entre le 29 avril et le 29 septembre. Afin de suivre ce panel d’individus, une application permettant de mesurer en détail la fréquence cardiaque a été installée sur les montres connectées Apple. Prépubliée dans la revue medRxiv, l’étude dévoile que les signes d’infection à la Covid-19 avaient été découverts jusqu’à une semaine avant l’apparition des symptômes et suite à des changements flagrants de la fréquence cardiaque.

Une seconde étude menée cette fois-ci par l’Université californienne de Stanford sur 5 000 personnes disposant d’une montre Apple, Fitbit ou Garmin a permis de déceler 80% des infections à la Covid-19 jusqu’à neuf jours à l’avance.

Ces appareils pourraient ainsi devenir un allié de taille afin de détecter des signes d’infection à la Covid-19 avant même que les symptômes n’apparaissent. Ainsi, les individus infectés pourraient aller se faire dépister, mais aussi se confiner plus tôt.