Covid-19 : l’Inserm cherche 25 000 volontaires pour tester des vaccins

Les volontaires, aux profils variés, seront suivis pendant un an. L'Inserm a mis en place une plateforme pour se porter candidat en ligne.

C’est aujourd’hui que l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) lance sa plateforme CoviReivac. D’ici à la fin de l’année, ce sont 25 000 volontaires de plus de 18 ans qui sont recherchés, afin d’effectuer des essais cliniques de phase 2 et 3. Il s’agit ici de “participer à un défi historique au côté de la communauté médicale et scientifique”.

Des profils variés

A France Inter, la Pr. Odile Launay de l’hôpital Cochin, et coordinatrice de ce projet, a expliqué qui pouvait se porter candidat : “Dans ces essais, on doit avoir un certain nombre de personnes âgées de plus de 65 ans, mais aussi de plus de 80 ans. Mais on va avoir aussi des personnes exposées à des risques graves comme des gens qui ont un diabète, des problèmes cardio-respiratoires, etc. Et on va aussi chercher des personnes qui sont peut-être plus exposées au risque, comme des gens en contact avec le public, donc c’est très ouvert”. Ces essais doivent démarrer à la fin de l’année, au maximum au début 2021.

Différents types de vaccins

Si les vaccins chinois ou russes ne sont pas visés par ces essais, des vaccins français estimés “importants” le seront. Suivis en permanence pendant et après les tests, les volontaires “vont devoir être vigilants sur des signes cliniques, des symptômes qu’ils vont développer après la vaccination. On va leur demander de revenir pour faire des prélèvements, donc il va falloir une certaine disponibilité, mais c’est compatible avec une vie professionnelle, familiale et sociale, bien sûr”. En France, la rémunération de ce type d’essais est interdite, toutefois les volontaires seront indemnisés et défrayés.