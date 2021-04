Covid-19 : l’Institut Pasteur annonce un retour à la normale lorsque 90 % des adultes seront vaccinés

La sortie de la crise sanitaire pourrait avoir lieu dès l’automne 2021 si 90 % de la population adulte est vaccinée.

Après plus d’un an de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, de plus en plus de personnes commencent à s’impatienter. Suite à une modélisation de l’impact de la vaccination à moyen terme, l’Institut Pasteur a déclaré qu’un possible retour à la « normale » serait possible lorsque 90 % de la population aura été vaccinée.

Un retour à la normale dès l’automne ?

Après de multiples mesures restrictives telles que les couvre-feux ou les confinements, difficile de voir quand la pandémie de Covid-19 prendra fin. Cependant, la sortie de la crise sanitaire semble de plus en plus se profiler au fur et à mesure que la campagne de vaccination avance. Aujourd’hui, le territoire français compte déjà 10 millions de personnes ayant reçu au moins une première dose de vaccin. Le début de la production de vaccins en France ainsi que l’arrivée de nouveaux sérums devraient peu à peu accélérer le processus.

Dans une étude pré-publiée par l’Institut Pasteur le 6 avril 2021, nous apprenions ainsi que les restrictions sanitaires liées à la pandémie pourraient prendre fin d’ici cet automne sous certaines conditions. À travers leur étude, les chercheurs ont décidé de développer des modèles mathématiques ayant pour but de mesurer l’impact des stratégies vaccinales. L’objectif était ainsi « de se projeter à plus long terme et d’anticiper quelle couverture vaccinale serait nécessaire dans les différents groupes d’âge pour pouvoir relâcher les mesures de contrôle », explique l’Institut Pasteur dans un communiqué.

Dans leurs modèles, ils ont pris en compte qu’environ 20 % des Français avaient été infectés par la Covid-19 et que les vaccins permettaient en moyenne de réduire le risque de développement de formes graves de 90 % et d’infection à hauteur de 80 %. Les chercheurs expliquent ensuite que « Pour une couverture vaccinale donnée, nous avons estimé la réduction du taux de transmission en population générale qui restera nécessaire pour que le nombre d’hospitalisations COVID-19 ne dépasse pas 1000 admissions journalières. »

Voici les conclusions de l’Institut Pasteur suite à l’étude de différents scénarios : « Si R0 durant l’automne 2021 est égal à 3 (…), la vaccination de 90% des plus de 65 ans et de 70% des 18-64 ans (59% de la population lorsqu’on prend en compte les enfants non vaccinés) permettrait de complètement relâcher les mesures de contrôle ». Cependant, l’émergence de variants pourrait remettre en cause ce premier schéma de sortie de crise sanitaire. Ainsi, la fondation précise que « Si la campagne de vaccination porte uniquement sur la population adulte, pour R0=4.0, il faudrait que plus de 90% des adultes soient vaccinés pour qu’un relâchement complet des mesures de contrôle soit envisageable ».