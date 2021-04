Covid-19 : l’OMS considère que la lenteur de la vaccination en Europe est « inacceptable »

La situation sanitaire s’aggrave à travers le monde, l’OMS vient de pointer du doigt une vaccination trop lente de la population au sein de l’Europe.

Depuis maintenant environ cinq mois, les campagnes de vaccination contre la Covid-19 ont commencé à travers le monde. Le jeudi 1er avril, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reproché une lenteur « inacceptable » de la vaccination au sein de l’Europe. La branche européenne a aussi rappelé que la situation épidémiologique est « la plus inquiétante » depuis plusieurs mois et déplore que « Le rythme lent de la vaccination prolonge la pandémie ».

Une situation pandémique qui empire

Dans un communiqué publié le 31 mars, Dr Dorit Nitzan, directrice régionale des urgences du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, souligne l’aggravation de la situation pandémique en Europe « Il y a seulement 5 semaines, le nombre hebdomadaire de nouveaux cas en Europe était passé sous la barre du million, mais aujourd’hui la situation régionale est plus préoccupante que ce que nous avons vu depuis plusieurs mois ».

Aujourd’hui, la zone Europe de l’OMS regroupe notamment l’ensemble des pays de l’Union européenne, mais aussi la Russie et plusieurs Etats d’Asie centrale. La semaine dernière, la région comptait plus de 24 000 décès par semaine et se rapproche désormais « rapidement » de la barre des 1 million de morts depuis le début de la pandémie de Covid-19. De plus, on dénombre aujourd’hui plus de 1,6 million de nouveaux cas par jour.

Face à la situation de plus en plus préoccupante, Hans Kluge, directeur de l’OMS Europe, déclare « Que je sois clair : nous devons accélérer le processus en renforçant la production, en réduisant les obstacles à l’administration des vaccins, et en utilisant la moindre dose que nous avons en stock ». Il précise par la suite que « Les vaccins sont notre meilleure voie pour sortir de la pandémie. Non seulement ils fonctionnent, mais ils sont aussi très efficaces pour limiter les infections. Néanmoins, le déploiement de ces vaccins est d’une lenteur inacceptable ».