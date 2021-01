Covid-19 : l’OMS et l’Académie de médecine déclarent que les masques en tissu sont toujours aussi efficaces

Face aux nouveaux variants, l’OMS et l’Académie nationale de médecine rassurent sur l’efficacité des masques en tissu.

Outils de protection contre la pandémie de Covid-19, les masques ont récemment été au centre des discussions. Plus précisément, les masques en tissus sont pointés du doigt par de nombreux pays et professionnels de la santé. Face à ces polémiques quant à l’efficacité de chaque solution proposée, l’OMS ainsi que l’Académie nationale de médecine viennent de s’exprimer sur le sujet.

De nouvelles recommandations pour l’utilisation des masques

Au sein de l’Union européenne, l’Allemagne et l’Autriche ont décidé d’imposer des masques spécifiques (chirurgicaux ou FFP2) dans les transports ainsi que les commerces. Encore plus récemment, le ministre de la Santé Olivier Véran a même recommandé aux Français de ne plus utiliser les masques faits maison ou les masques industriels de catégorie 2. Comme le souligne France Bleu, des centres hospitaliers ont même fait le choix de bannir l’utilisation des masques en tissus de leur établissement.

De son côté, Maria Van Kerkhove, responsable de la gestion de la pandémie à l’OMS, vient de statuer sur le sujet ce samedi 23 janvier en déclarant : « Les masques en tissu, non chirurgicaux, peuvent être utilisés par toutes les personnes âgées de moins de 60 ans qui ne présentent pas des problèmes de santé particuliers ». Celle-ci ajoute d’ailleurs que « Les masques en tissu sont toujours aussi efficaces, même face aux nouveaux variants du coronavirus, car le mode de transmission est le même ».

L’Académie nationale de médecine en désaccord avec les récentes décisions du gouvernement

L’Académie nationale de médecine a jugé que la récente décision autour des masques en tissu « relève d’un principe de précaution que justifie le risque d’une reprise épidémique, mais il manque de preuve scientifique : variant ou non, le SARSCoV-2 utilise les mêmes voies de transmission, avec la même aptitude à franchir les masques faciaux. L’efficacité des masques “grand public” n’a jamais été prise en défaut dès lors qu’ils sont correctement portés. »

De plus, la société savante médicale alerte qu’ « un tel changement des recommandations concernant une pratique avec laquelle l’ensemble de la population avait réussi à se familiariser risque de susciter de l’incompréhension et de raviver les doutes sur le bien-fondé des préconisations officielles ».