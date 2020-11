Covid-19 : lors de quelles activités sommes-nous plus susceptibles d’être contaminés ?

Une étude vient de dévoiler les activités augmentant les risques de contaminations au virus de la Covid-19.

Qui ne s’est jamais demandé quelles sont les activités ayant le plus de risque de contamination lors de cette pandémie de Covid-19 ? Très récemment, une étude a dévoilé de premières réponses à cette question.

Les activités les plus à risque

Pendant les courses, au bureau, lors d’une promenade avec son chien… Quand est-ce que les risques de contamination sont-ils le plus élevés lors du confinement ? Des chercheurs espagnols se sont penchés sur la question à travers une étude. Publiée dans la revue Environmental Research, celle-ci expose les résultats d’une enquête menée sur 2 086 personnes lors du confinement en Espagne s’étant déroulée entre mars et mai 2020.

Ainsi, nous apprenons que le risque de se faire contaminer par la Covid-19 augmente de 60 % lorsqu’une personne vit avec un individu contaminé. De plus, le travail de bureau augmenterait les risques de 76 % par rapport au télétravail. Si vous préférez vous faire livrer les courses chez vous, sachez que vous avez 94 % plus de risques que si vous alliez faire les courses vous-même en supermarché. Pour finir, les maitres allant faire promener leur chien augmenteraient le risque de contamination de 78 %.

Le chien peut-il transmettre la Covid-19 ?

Une des coauteures de l’étude, Cristina Sánchez González, déclare « Nous n’avons pas suffisamment d’informations disponibles pour dire si les chiens sont eux-mêmes porteurs du virus, ou si les propriétaires sont infectés via des objets contaminés, qu’ils sont plus amenés à manipuler ». Le risque pourrait cependant être plus élevé du fait de l’application moindre des mesures d’hygiène par certains propriétaires de chiens.

Concernant les autres animaux, l’étude déclare que « le fait de posséder des chats ou d’autres types d’animaux de compagnie n’a pas eu d’effet significatif sur la prévalence estimée de la maladie. »