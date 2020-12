COVID-19 : mesures renforcées aux frontières belges

Vendredi 18 décembre, la Belgique a décidé de renforcer ses mesures sanitaires pour les non-résidents, lorsqu’ils passeront leur frontière.

Si vous souhaitez aller en Belgique, sachez que depuis ce vendredi 18 décembre, la Belgique a mis en place de nouvelles mesures sanitaires, face à la flambée des cas de COVID-19 chez ses voisins.

Ce qui change le 25 décembre

À partir du 25 décembre, si vous voulez vous rendre en Belgique, il vous faudra fournir le résultat d’un test PCR négatif, 48 heures avant votre départ maximum.

Des contrôles seront effectués au niveau des frontières, mais aussi dans les aéroports, afin de s’assurer que cette mesure est bien respectée par les non-résidents belges.

Ainsi, toutes les personnes qui ne sont pas belges et qui ont moins de 12 ans devront passer le test de dépistage. L’exception est faite aux travailleurs transfrontaliers, qui ne sont pas concernés par cette mesure, étant donné leurs allées et venues régulières dans le pays.

La Belgique anticipe une 3e vague

Il suffit de regarder les pays voisins, pour se rendre compte que la remontée des cas semble inquiétante.

Pour l’instant, les Belges connaissent une recrudescence. Mais, avec l’arrivée des fêtes et de visiteurs potentiels durant les vacances, la Belgique préfère prendre les devants, avec cette nouvelle mesure.

Le but est d’éviter par tos les moyens de se trouver confronté à une troisième vague de l’épidémie, qui sévit depuis un peu plus d’un an dans le monde entier.

Le ministre fédéral, Franck Vandenbroucke, veut simplement s’assurer que les futurs visiteurs ne deviennent pas un risque pour la population belge. Grâce à leur résultat négatif, ils pourront se déplacer dans le pays sans difficulté.

En effet, la Belgique craint une énième remontée des cas, qui viendrait fragiliser encore plus le pays et qui serait catastrophique à surmonter.