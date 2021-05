Covid-19 : Moderna annonce une très grande efficacité de son vaccin chez les adolescents

Moderna s’apprête à déposer une demande d’autorisation de son vaccin contre la Covid-19 pour les 12-17 ans.

Petit à petit, l’ensemble de la population commence à accéder au vaccin. En France et dans d’autres pays, cela a été graduel : par tranches d’âges, comorbidités ou encore professions. Dès le 31 mai, les personnes ayant 18 ans et plus pourront enfin prendre rendez-vous pour se faire vacciner sans condition. Prochaine étape, les adolescents. Bien évidemment, les groupes pharmaceutiques travaillent d’arrache-pied depuis plusieurs mois pour développer un sérum adapté à cette partie de la population. Récemment, le laboratoire Moderna a annoncé que son vaccin était « hautement efficace » à travers les résultats d’essais cliniques sur des enfants âgés de 12 à 17 ans.

Moderna est bientôt prêt à proposer des vaccins contre la Covid-19 pour les adolescents

Aux dernières nouvelles, Alain Fischer, le « Monsieur Vaccination » du gouvernement, a annoncé le 21 mai dernier que les 16-18 ans pourraient se faire vacciner dès le mois de juin. Les choses pourraient encore plus s’accélérer avec la publication mardi 25 mai des résultats d’essais cliniques du groupe pharmaceutique Moderna sur des adolescents âgés de 12 à 17 ans.

En effet, la société a annoncé que son vaccin contre la Covid-19 était « hautement efficace » sur cette tranche d’âge. Mené sur 3 700 participants aux Etats-Unis, Moderna annonce qu’« après deux doses, aucun cas de Covid-19 n’a été observé dans le groupe vacciné […] contre 4 cas dans le groupe placebo, résultant en une efficacité du vaccin de 100 % 14 jours après la seconde dose ». Il est précisé que le vaccin a été « généralement bien toléré » et qu’« aucune inquiétude concernant sa sécurité n’a été identifiée jusqu’ici ».

De ce fait, le groupe a souligné qu’il déposerait bientôt une demande d’autorisation d’utilisation de son vaccin pour les 12-17 ans auprès « des régulateurs dans le monde ». Moderna prévoirait ainsi de faire cette démarche pour « début juin ». Dans un communiqué, le patron de Moderna, Stéphane Bancel explique « Nous sommes encouragés [par le fait] que [le vaccin] se soit révélé hautement efficace pour prévenir le Covid-19 chez les adolescents ».