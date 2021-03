Covid-19 : Moderna lance des essais cliniques de son vaccin sur les enfants

Afin de permettre la vaccination des plus jeunes, Moderna lance des essais cliniques sur les enfants de moins de 12 ans.

A l’heure d’aujourd’hui, les vaccins contre la Covid-19 ne peuvent pas être injectés sur l’ensemble de la population mondiale. Pour le moment, Pfizer n’a lancé des essais cliniques que chez les personnes âgées de 16 ans et plus, pendant que Moderna et AstraZeneca ont testé leur sérum sur les 18 ans et plus. La question de vacciner les enfants reste tout de même importante. Même si ces derniers sont moins à risque de développer des formes graves, cela n’empêche pas à ces derniers de contracter la maladie, mais aussi d’être un vecteur de propagation. C’est pour ces raisons que Moderna a récemment déclaré le lancement d’un essai clinique de phase 2/3 de son vaccin sur les enfants.

Tester le vaccin contre la Covid-19 Moderna sur les enfants

Dans un communiqué publié le 16 mars 2021, Moderna annonce l’essai KidCOVE. Mené aux Etats-Unis ainsi qu’au Canada, ce dernier souhaite rassembler 6 750 enfants âgés de six mois à 12 ans. Afin de pouvoir participer aux essais cliniques, les participants ne doivent pas avoir contracté la Covid-19 ou été vaccinés avant l’étude. Le protocole d’injection du vaccin Moderna (mRNA-1273) est de son côté similaire à celui appliquer chez les adultes : deux doses à 28 jours d’écart.

L’objectif de ce premier essai clinique est de trouver la dose idéale pour vacciner les enfants, mais aussi d’étudier « la sûreté, la tolérance, la réactogénicité, et l’efficacité » de la solution pour cette partie de la population. Les chercheurs ont ainsi décidé d’injecter un vaccin dosé entre 50 et 100 µg chez les enfants âgés de deux à douze ans et une dose supplémentaire de 25 µg pour les jeunes enfants âgés 6 mois à deux ans. Suite à la seconde injection, les enfants seront suivis durant une période de douze mois.

Pour rappel, Moderna teste aussi depuis décembre 2020 son vaccin contre la Covid-19 sur les adolescents âgés de 12 à 18 ans. L’essai en cours compte aujourd’hui environ 3000 participants.