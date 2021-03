Covid-19 : Olivier Véran annonce le confinement de nouveaux départements

Découvrez les informations dévoilées par Olivier Véran le jeudi 25 mars 2021.

Comme depuis des mois, le gouvernement fait le point sur la situation sanitaire à travers une conférence de presse le jeudi. En date du 25 mars, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a ainsi dévoilé un nouveau bilan et annoncé l’arrivée du confinement dans de nouveaux départements français.

Le confinement se généralise de plus en plus

Il y a quelques semaines, nous apprenions que la côte des Alpes-Maritimes ou encore Dunkerque entraient en confinement le week-end. Jeudi dernier, Jean Castex annonçait la mise en place du confinement dans 16 départements français suite à l’aggravation de la situation sanitaire. Hier, le point presse tenu par Olivier Véran a ainsi dévoilé l’ajout de trois départements en confinement : l’Aude, la Nièvre et le Rhône. « Il est apparu indispensable d’amplifier les mesures de restrictions », justifie le ministre de la Santé à travers cette décision. En effet, le département du Rhône comptabilise aujourd’hui un taux d’incidence de 383 pour 100 000 habitants, la Nièvre 329 et l’Aube 445. Le confinement vient d’être mis en place dès aujourd’hui pour ces régions et pendant une durée de trois semaines.

Une troisième vague « extrêmement importante »

Face à la situation de plus en plus inquiétante dans le pays, le Premier ministre Jean Castex avait d’ailleurs déclaré lors d’une séance de questions au gouvernement « La troisième vague est extrêmement importante. Nous pourrions être amenés à durcir selon l’évolution de la pandémie ». Olivier Véran a ajouté lors de son allocution que la fermeture des écoles serait employée en « dernier recours » par le gouvernement. Il ajoute ainsi que « des protocoles sanitaires renforcés » vont être mis en place pour limiter la propagation du virus dans ces établissements. Concernant la question d’un confinement national, le ministre de la Santé estime que cette mesure sera prise en cas de dernier recours et impliquerait « un niveau de contrainte extrême » pour les citoyens, mais aussi l’économie.

Au niveau de la situation sanitaire, Olivier Véran déclare que 45 000 personnes ont été testées positives à la Covid-19 durant les dernières 24 heures. Le ministre souligne aussi que « La pression sanitaire et hospitalière va continuer » et explique que les profils des patients hospitalisés sont de plus en plus jeunes.