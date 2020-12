Covid-19 : Olivier Véran fait le point sur la situation France au 29 décembre 2020

Oliver Véran a fait le point le 29 décembre sur la situation épidémiologique en France et a annoncé de nouvelles directives.

Face à l’épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron a tenu un conseil de défense ce mardi 29 décembre. L’objectif était simple : évaluer les stratégies à mettre en place concernant l’évolution du virus sur le territoire français. Suite à cet évènement, le ministre de la Santé Olivier Véran a présenté les décisions prises par le gouvernement lors du journal télévisé de 20 heures sur France 2.

Un nombre de cas alarmant quelques jours après Noël

Ce mardi 29 décembre, on dénombrait en France 11 395 nouveaux cas sur le territoire français ainsi que 969 nouveaux morts de la Covid-19. De premiers chiffres qui ne présagent rien de bon pour les semaines et mois à venir. En plus de cela, le réveillon du 31 décembre ne devrait pas arranger les choses.

Lors de son allocution au journal télévisé de 20 heures, le ministre de la Santé a fait le point de la situation épidémiologique du pays. Olivier Véran déclare ainsi que « La France est confrontée à une situation épidémique instable, un plateau qui s’établit autour de 15000 contaminations par jour. Le contrôle de l’épidémie n’est pas assuré et la pression sur notre système de santé reste trop forte. Le niveau reste très élevé. » L’homme politique constate aussi « des disparités régionales importantes notamment avec le Grand Est, la Bourgogne Franche-Comté, la région PACA ».

Les nouvelles décisions prises par le gouvernement face au développement de la Covid-19

Face à ces constatations, le gouvernement a pris des décisions afin d’endiguer le développe du virus. Aucun reconfinement n’est prévu pour le moment. Le ministre a ainsi déclaré lors de son intervention « Nous écartons l’idée d’un confinement généralisé ou localisé à ce stade ». Cependant, quatre régions vont mettre en place un couvre-feu anticipé à partir du 2 janvier 2021 : le Grand Est, la Bourgogne Franche-Comté, l’Auvergne Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

20 départements sont ainsi concernés : l’Allier (03), les Hautes-Alpes (05), les Alpes-Maritimes (06), l’Ardèche (07), les Ardennes (08), l’Aube (10), le Doubs (25), le Jura (39), la Marne (51), la Haute-Marne (52), la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55), la Moselle (57), la Nièvre (58), le Haut-Rhin (68), la Haute-Saône (70), la Saône-et-Loire (71), les Vosges (88), l’Yonne (89), les Territoires de Belfort (90).