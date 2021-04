Une levée des mesures territoire par territoire pourrait voir le jour si le nombre de cas constatés continue à baisser.

Cela fait maintenant un peu plus de deux semaines que le confinement a été réinstauré sur l’ensemble du territoire français. Face à l’évolution de la pandémie de Covid-19, le ministre de la Santé Olivier Véran vient de déclarer « nous amorçons une décroissance de l’épidémie » depuis maintenant cinq jours. Cependant, le ministre souligne que « cette diminution reste fragile » étant donné que « nous sommes toujours à un niveau très élevé de l’épidémie ».

Vers un allégement des mesures sanitaires en France ?

Ce mardi, Olivier Véran précisait dans le quotidien régional Le Télégramme de Brest : « Il y a moins de nouveaux cas au quotidien : on était monté à 40 000, on est aujourd’hui aux alentours de 33 000 cas chaque jour en moyenne ». Une situation encourageante, mais toujours inquiétante pour l’exécutif. En effet, le ministre souligne que « nous sommes toujours à un niveau très élevé de l’épidémie et la descente n’est pas encore suffisamment rapide et tranchée. Il nous faut continuer nos efforts ».

Concernant la levée des restrictions à la mi-mai, Olivier Véran affirme que cette dernière fera « l’objet d’annonces en temps voulu ». Il ajoute que le calendrier de déconfinement reste le même pour le moment : « le 26 avril la réouverture des écoles en présentiel, le 3 mai la réouverture des collèges et lycées en présentiel, et nous pourrons envisager ensuite un certain nombre d’allégements des mesures à partir de la mi-mai ».

Le ministre de la Santé se dit d’ailleurs favorable à « une approche territoire par territoire dans la levée des mesures de freinage ». Il envisage ainsi d’étudier « la situation épidémique dans chaque territoire, la situation hospitalière et, de façon générale, le niveau de saturation des hôpitaux en France » avant de prendre de nouvelles décisions.

Aux dernières nouvelles, les données de Santé publique France constataient environ 29 000 nouveaux cas ce dimanche, 36 000 samedi et 36 500 vendredi. Lundi, seulement 6 700 personnes étaient déclarées positives à la Covid-19. Un chiffre normalement bas en raison de la fermeture des laboratoires le dimanche. Du côté de la pression hospitalière, 31 214 patients Covid sont hospitalisés, dont presque 6 000 en soins intensifs.