Le prédisent de Pfizer vient d’énoncer une hypothèse suggérant l’injection d’une troisième dose de vaccin.

Alors que la campagne de vaccination bat des records sur le territoire français, les incertitudes concernant l’efficacité des vaccins face aux variants présents et futurs inquiètent. Ainsi, une troisième dose de la solution Pfizer-BioNTech pourrait être envisagée environ six à douze mois après la seconde injection. De nouvelles injections devraient ensuite voir le jour chaque année afin de combattre la ou les nouvelles mutations prédominantes.

Pfizer annonce la nécessité possible d’une troisième injection de son vaccin

Dans un entretien accordé à la chaîne CNBS et rendu public jeudi 15 avril, Albert Bourla, PDG de Pfizer, a indiqué : « Une hypothèse vraisemblable est qu’une troisième dose sera probablement nécessaire, entre six mois et douze mois, et à partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année, mais tout cela doit être confirmé ».

« Et d’autre part, les variants joueront un rôle clé. Il est extrêmement important de réduire au maximum le nombre de personnes vulnérables au virus », ajoute-t-il. La stratégie de protection vaccinale semble ainsi commencer à se préciser. En effet, si les mutations du virus continuent à se démultiplier, une piqure de rappel sera forcément nécessaire avec une version du vaccin optimisé pour combattre ces dernières.

Plus tôt dans la journée, Dr David Kessler, directeur de la cellule anti-COVID de l’administration Biden, soulignait que la population américaine devait s’attendre à recevoir un rappel du vaccin pour assurer leur protection face au variant de la Covid-19. « Nous ne savons pas tout à ce stade », soulignait-il devant les parlementaires américains. « Nous étudions la durée de la réponse des anticorps. Elle semble forte mais elle connaît une certaine baisse et les variants sont un défi. Pour des raisons logistiques, et seulement pour des raisons logistiques, je pense que nous envisageons d’envisager qu’il puisse y avoir un rappel », a-t-il précisé par la suite.

Depuis février 2021, Pfizer-BioNTech s’attèle d’ailleurs à étudier les effets cliniques d’une troisième dose de son vaccin. Il faudra donc s’attendre à découvrir les résultats de l’étude clinique en cours d’ici quelques semaines, voire mois.