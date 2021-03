Covid-19 : Pfizer-BioNTech teste une solution afin de combattre plus efficacement les variants

Face à la montée en puissance des variants et de leur résistance face aux anticorps créés par les vaccins, Pfizer-BioNTech et Moderna contre-attaquent.

Maintenant que plusieurs vaccins contre le Sars-CoV-2 sont commercialisés, des laboratoires intensifient leurs efforts sur une autre problématique : les variants. De plus en plus préoccupants de par leur transmissibilité, voire dangerosité, ces derniers peuvent parfois passer au travers des anticorps créés par les premiers vaccins, voir même ceux des personnes ayant déjà été infectées. Pfizer-BioNTech réfléchit ainsi à une solution pour combattre les variants : injecter une troisième dose de vaccin.

Combattre les variants avec une troisième dose de vaccin, la solution de Pfizer ?

C’est désormais acté par un communiqué, Pfizer et BioNTech « vont étudier [les effets] d’une troisième dose du vaccin (…) pour évaluer la sécurité et la façon dont est tolérée une piqûre de rappel » face aux inquiétudes suscitées par les variants de la Covid-19. Ainsi, des essais cliniques de phase 1 vont prendre place aux Etats-Unis. Les participants se verront injecter une troisième dose de vaccin entre 6 à 12 mois après avoir reçu les deux premières « dans le cadre de la stratégie de développement clinique des deux entreprises pour évaluer l’efficacité d’une troisième dose contre les variants ». Pfizer et BioNTech ont d’ailleurs précisé être en cours de « discussions avec les autorités de régulation » dans l’objectif de soumettre une version modifiée de son vaccin « avec une séquence spécifique aux variants ».

Que fait Moderna de son côté ?

On pourrait désormais se demander que fait Moderna face à la préoccupation grandissante des variants de la Covid-19. Mercredi, l’entreprise a annoncé être prête à lancer des tests dans le cadre d’essais cliniques de son vaccin contre la Covid-19 modifié afin de combattre le variant sud-africain. Le patron de Moderna, Stéphane Bancel, a d’ailleurs déclaré « Nous devons être vigilants et proactifs au sujet des nouveaux variants ». En effet, certains variants se veulent très problématiques pour les campagnes de vaccination. Plusieurs études ont d’ailleurs montré que le variant sud-africain pouvait échapper aux anticorps produits suite à une infection ou l’injection d’un vaccin. Il est donc préoccupant de trouver une solution face à ce dernier, et les futurs variants de ce genre.