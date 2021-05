Covid-19 : plus de 20 millions de Français ont reçu une première dose de vaccin

La France vient enfin de passer le cap de 20 millions de vaccinés à la mi-mai ce samedi 15 mai 2021.

Après cinq mois de campagne de vaccination contre la Covid-19, la France vient d’atteindre les 20 millions de personnes ayant reçu une première dose de vaccin. Nous avons ainsi appris le passage de ce cap le 15 mai par le biais d’un tweet publié par le président de la République Emmanuel Macron. Désormais, l’objectif est d’atteindre les 30 millions de primo vaccinés d’ici au 15 juin 2021.

Les 20 millions de vaccinés enfin atteints

« 20 millions de Français vaccinés ! » a écrit ce samedi Jean Castex. Par la suite, le Premier ministre français a ajouté : « À tous ceux qui se sont mobilisés pour atteindre cet objectif, merci pour votre engagement et votre exceptionnelle mobilisation. À tous nos compatriotes éligibles qui ne sont pas encore vaccinés : rendez-vous sur santé.fr ».

Un peu plus tôt dans la journée du 15 mai lors d’une visite du centre de vaccination de la porte de Versailles à Paris, l’homme politique s’avouait « raisonnablement optimiste » sur le fait d’arriver à cet objectif de Français vaccinés. Il annonçait ainsi : « Nous devrions ce soir atteindre l’objectif collectif que nous nous étions fixé, à savoir 20 millions de primo vaccinés au 15 mai ».

Jean Castex a par la suite expliqué : « C’est un moment très important pour l’ensemble du pays parce que cela conforte les perspectives de sortie de crise qui sont également confortées par l’évolution des données de l’épidémie qui régresse partout ».

« L’objectif suivant, c’est 30 millions de primo vaccinés, c’est à notre portée », a ajouté le Premier ministre. Cet objectif a été fixé au 15 juin 2021. À cette date précise, la campagne de vaccination contre la Covid-19 sera officiellement ouverte à l’ensemble des Français âgés de plus de 18 ans. Jean Castex a pour finir rappelé qu’« aucune dose ne doit être inutilisée » et « nous devons aller chercher les plus vulnérables ».