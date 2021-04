Covid-19 : pour être mieux protégé, mieux vaut avoir une bonne hygiène bucco-dentaire

Selon une récente étude, la santé bucco-dentaire permettrait au virus de la Covid-19 d’atteindre plus facilement les poumons.

Au fur et à mesure des mois, le SARS-CoV-2 continue de livrer ses secrets. Depuis quelques années, nous avons que l’hygiène bucco-dentaire est très importante pour rester en bonne santé.

En effet, si cette dernière est en mauvais état, cela peut par exemple entrainer un surrisque de souffrir de maladies cardiaques ou encore de diabète. Une nouvelle étude publiée le 20 avril 2021 dans le Journal of Oral Medicine and Dental Research vient même souligner qu’une mauvaise hygiène bucco-dentaire permettrait ainsi au virus de la Covid-19 de s’introduire plus facilement notre organisme.

Se protéger du Covid-19 grâce à une bonne hygiène bucco-dentaire

Selon des chercheurs anglais, la Coviud-19 pourrait atteindre les poumons en passant directement par la circulation sanguine à partir des gencives. D’après Iain Chapple, professeur des sciences médicales et dentaires de l’université de Birmingham, cette découverte « pourrait nous aider à comprendre pourquoi certains individus développent une forme pulmonaire de la Covid-19 », mais aussi « changer la façon dont nous gérons le virus, en explorant des traitements pas chers ou même gratuits qui ciblent la bouche et, finalement sauvent des vies ».

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont fondé leur hypothèse sur la base de plusieurs observations. Tout d’abord, ils soulignent que le virus de la Covid-19 peut se loger dans la cavité buccale durant un long moment. Plus précisément dans les poches parodontales, soit l’espace séparant les dents de la gencive. Ainsi, si une personne porteuse du coronavirus dispose d’une mauvaise hygiène bucco-dentaire ou bien de maladie des gencives, le virus réussirait à s’infiltrer dans les vaisseaux sanguins pour finalement atteindre les poumons.

Ainsi Iain Chapple conclut l’étude en expliquant que « Des mesures simples, comme un brossage soigneux des dents et un brossage interdentaire pour réduire l’accumulation de plaque, ainsi que des bains de bouche spécifiques, ou même un rinçage à l’eau salée pour réduire l’inflammation gingivale, pourraient aider à diminuer la concentration du virus dans la salive et aider à atténuer le développement de maladies pulmonaires et à réduire le risque de détérioration de la Covid-19 sévère ».