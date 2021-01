Covid-19 : prendre rendez-vous pour se faire vacciner, une tâche compliquée

Jeudi 14 janvier, la prise de rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid-19 a débuté sur le territoire français.

Après des débuts difficiles fin décembre, la campagne de vaccination contre la Covid-19 bat désormais son plein sur le territoire français. Une bonne nouvelle qui a vu le jour après que le gouvernement ait étendu la vaccination à de nouvelles catégories d’individus. Depuis le jeudi 14 janvier, il est possible pour les français de plus de 75 ans et les personnes vulnérables à très haut risque de prendre rendez-vous directement sur internet ou par téléphone.

Comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner ?

Ce jeudi, le gouvernement a permis aux français âgés de plus de 75 ans et les personnes vulnérables de prendre rendez-vous afin de se faire vacciner contre la Covid-19. Pour se faire, deux méthodes sont possibles : par téléphone ou par internet. Concernent la première, il suffit d’appeler le numéro vert national 0800 009 110 entre 6h et 22h. Lors de votre télécommunication, vous serez redirigé directement vers un standard téléphonique proche de votre domicile afin de vous permettre de prendre un rendez-vous.

Sur internet, la manipulation est très simple. Il vous suffit d’aller sur le site web santé.fr et de rechercher le centre de vaccination le plus proche de chez vous. Lorsque c’est chose faite, cliquez sur « Prendre rendez-vous en ligne ». Vous serez alors redirigé vers une plateforme de réservation.

Les premiers résultats

« Ce vendredi 15 janvier, plus de 1 million de rendez-vous », a déclaré le ministère de la Santé. Ces prises de rendez-vous concernent ainsi les premières et deuxièmes injections du vaccin. Le communiqué ajoute que ces derniers ont « été pris dans toute la France auprès des centres de vaccination, pour une première injection entre le 18 janvier et le 14 février 2021 ». Pour les personnes n’ayant pas pu prendre rendez-vous, on apprend que « l’arrivée progressive des doses de vaccin permettra l’ouverture de nouveaux rendez-vous au-delà du 14 février 2021 ». Pour finir, le ministère déclare que la plateforme sante.fr a recensé plus de 2,5 millions de visites et plus de 370 000 appels ont été comptabilisés.