Covid-19 : qu’est-ce que le Pass Sanitaire qu’Emmanuel Macron souhaite mettre en place ?

Emmanuel Macron a récemment évoqué la possible mise en place d’un Pass Sanitaire afin de permettre au public d’accéder à certains lieux fermés depuis des mois.

Face à l’évolution de la pandémie de Covid-19, l’instauration d’un Pass Sanitaire a été évaluée lors d’une visioconférence entre les 27 dirigeants de l’Union européenne ce jeudi 25 février. Selon le président de la République Emanuel Macron, ce dispositif permettrait notamment de rouvrir prochainement restaurants, bars, cafés et lieux culturels.

Qu’est-ce que le Pass Sanitaire ?

L’un des gros impacts de la Covid-19 est celui sur l’économie. En effet, depuis maintenant de nombreux mois, plusieurs lieux sont fermés au public. Les gérants doivent ainsi soit réinventer leurs activités commerciales comme par exemple avec l’aide d’internet, soit fermer boutique et ne plus générer de revenus. Après une conférence de presse suivant la visioconférence avec les dirigeants de l’UE, Emmanuel Macron s’est exprimé sur un possible Pass Sanitaire afin de permettre la réouverture de certains lieux au public.

Trouver des solutions pour rouvrir certains lieux au public

Le chef d’État a ainsi déclaré « On va demander à ce que les gens s’enregistrent pour faciliter le système d’alerte ». C’est à ce moment-là qu’a été évoquée l’instauration possible d’un Pass Sanitaire. Ce dernier pourrait prendre la forme d’une application ou bien d’un système de QR Code permettant aux individus de rentrer dans des lieux jusqu’alors fermés (bars, restaurants, musées…). Emmanuel Macron explique « L’idée est de pouvoir rouvrir ces activités en sécurité et donc de pouvoir tracer, à l’aide de ces applications ». Le dispositif aurait ainsi pour vocation à alerter les gens ayant été en contact avec une personne infectée par la Covid-19 dans ses lieux. Le président de la République a aussi évoqué d’autres dispositifs possibles comme un certificat de vaccination ou bien les résultats d’un précédent test de dépistage.

Lors de son discours, Emmanuel Macron a tout de même souligné que les personnes ne s’étant pas faite vaccinées ne seront pas désavantagées « Je sens qu’il y a beaucoup de confusion parfois sur ce sujet. […] Si on arrive à rouvrir certains lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination, alors même que nous n’aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes ».